Институт легких сплавов принял участие в Международном форуме двигателестроения

В ходе работы III Международного форума двигателестроения, который проходил в Москве с 4 по 6 апреля, экспозиционный стенд Всероссийского института легких сплавов, входящего в Госкорпорацию Ростех , посетили более 2000 специалистов и руководителей авиастроительных, машиностроительных, металлургических и других предприятий.

Участники ознакомились с продукцией ВИЛС и получили информацию о возможностях партнерства в области производства биметаллов, различных изделий из сплавов, проведения совместных исследований и внедрения новых технологических решений. Наибольший интерес посетителей вызвали темы, связанные с развитием гранульной металлургии и аддитивных технологий в двигателестроении.

На научно-практической конференции форума ведущие специалисты ВИЛС представили доклады по разным направлениям, связанным с внедрением инновационных разработок в двигателестроении.