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Институт легких сплавов принял участие в Международном форуме двигателестроения
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Институт легких сплавов принял участие в Международном форуме двигателестроения 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
В ходе работы III Международного форума двигателестроения, который проходил в Москве с 4 по 6 апреля, экспозиционный стенд Всероссийского института легких сплавов, входящего в Госкорпорацию Ростех, посетили более 2000 специалистов и руководителей авиастроительных, машиностроительных, металлургических и других предприятий.
Участники ознакомились с продукцией ВИЛС и получили информацию о возможностях партнерства в области производства биметаллов, различных изделий из сплавов, проведения совместных исследований и внедрения новых технологических решений. Наибольший интерес посетителей вызвали темы, связанные с развитием гранульной металлургии и аддитивных технологий в двигателестроении.
На стенде ВИЛС состоялись переговоры о перспективах совместной работы в 2019-2020 годах с предприятиями-партнерами, среди которых «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК-Климов», Муромский завод радиоизмерительных приборов, ЦИАМ, «АктивТестГруп», ММП им. В. В. Чернышева, «ВСМПО-АВИСМА» и многие другие.
Экспозицию ВИЛС посетили студенты профильных факультетов Московского авиационного института и МГТУ им. Н. Э. Баумана. Достигнута договоренность об организации стажировок и проведении экскурсий на производство.
На научно-практической конференции форума ведущие специалисты ВИЛС представили доклады по разным направлениям, связанным с внедрением инновационных разработок в двигателестроении.
«Хотел бы сказать большое спасибо организаторам и участникам форума. Площадка собрала всех основных представителей отрасли, открыв широкие возможности для обсуждения актуальных тенденций отрасли, проведения переговоров с партнерами, подведения итогов совместной деятельности», — прокомментировал генеральный директор ВИЛС Александр Опарин. По его словам, именно кооперация и открытый партнерский диалог на всех этапах сотрудничества позволяют достигать наилучшего результата и повышать конкурентоспособность России на мировом рынке двигателестроения.
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