Ещё
Курс евро превысил отметку в 75 рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курс евро превысил отметку в 75 рублей 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Российская Газета
На торгах на валютной сессии Московской биржи курс евро превысил отметку в 75 рублей. Такого значения евро достиг впервые с конца мая 2016 года, если брать за точку отсчета именно официальный курс.
Доллар при этом торговался выше отметки в 60 рублей, что также является рекордом с ноября 2017 года.
Основной причиной резкого ослабления рубля к доллару и евро, по мнению экспертов валютного рынка, являются санкции США, объявленные в прошлую пятницу и касающиеся ряда крупных компаний и бизнесменов, а также ситуация в Сирии.
"Санкции в этот раз объявлены существенно сильнее предыдущих, поскольку объявлена «анафема» не только на сами организации, но и на их контрагентов и с вероятностью простого ограбления счетов в банках США, — рассказал "Российской газете" эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.
Время для исполнения санкций Вашингтон дал до июня, но большая часть финансовых потоков уже переведена на еврозону, почему рубль сейчас так и падает, отмечает эксперт.
"Если россияне собираются летом поехать отдыхать за границу и решили путевки покупать заранее, то им следует подождать одну-две недели и брать их позже. Деньги для трат за рубежом лучше менять уже по выезду, поскольку ЧМ-2018 по футболу к обычному потоку валюты добавит и туризм, что положительно скажется на цене рубля и существенной экономики на покупке доллара и евро", — заключил Николай Ширяев.
Российская Газета: последние новости
50 богатейших россиян потеряли за день почти 12 млрд долларов На ПМЭФ обсудят новые направления сотрудничества со странами БРИКС Курс рубля снизился до многомесячных минимумов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые плоды санкций США. Что будет дальше356
Эрдоган нацелился на Донбасс279
Сбербанк выступил с заявлением62
Авиаудару по Сирии нашли объяснение141
Черный понедельник наступил для России820
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение