Курс евро превысил отметку в 75 рублей

На торгах на валютной сессии Московской биржи курс евро превысил отметку в 75 рублей. Такого значения евро достиг впервые с конца мая 2016 года, если брать за точку отсчета именно официальный курс.

Доллар при этом торговался выше отметки в 60 рублей, что также является рекордом с ноября 2017 года.

Основной причиной резкого ослабления рубля к доллару и евро, по мнению экспертов валютного рынка, являются санкции США , объявленные в прошлую пятницу и касающиеся ряда крупных компаний и бизнесменов, а также ситуация в Сирии

"Санкции в этот раз объявлены существенно сильнее предыдущих, поскольку объявлена «анафема» не только на сами организации, но и на их контрагентов и с вероятностью простого ограбления счетов в банках США, — рассказал "Российской газете" эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев

Время для исполнения санкций Вашингтон дал до июня, но большая часть финансовых потоков уже переведена на еврозону, почему рубль сейчас так и падает, отмечает эксперт.

"Если россияне собираются летом поехать отдыхать за границу и решили путевки покупать заранее, то им следует подождать одну-две недели и брать их позже. Деньги для трат за рубежом лучше менять уже по выезду, поскольку ЧМ-2018 по футболу к обычному потоку валюты добавит и туризм, что положительно скажется на цене рубля и существенной экономики на покупке доллара и евро", — заключил Николай Ширяев.