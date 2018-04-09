Спасатели просят рыбаков не выходить на тонкий лед

Андрей Зимин. На Сахалине сотрудники МЧС успешно провели операцию по спасению рыбаков. С дрейфующей льдины спасли 54 человека. Как вести себя на весеннем льду, чтобы не провалиться? И как себя спасать, если оказался в ледяной воде? На эти вопросы в студии телеканала «МИР 24» ответил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Московской области

— Пришла весна, и буквально каждый день появляются сообщения о спасении рыбаков с оторвавшихся льдин. Для начала, можно ли каким-то образом на глаз определить, безопасно выходить на лед или нет?

Андрей Зимин: Сейчас выходить на лед стало уже опасно. Для того, чтобы выйти на лед, он должен быть толстым, прозрачным и однородным. Сейчас такого льда уже нет.

— Берега водоемов должны быть оборудованы какими-то информационными знаками, что выход на лед запрещен?

Андрей Зимин: Конечно, это делается ежегодно. И знаки ставятся, но, к сожалению, мало кто на это смотрит. Когда есть желание, все равно выходят.

— Есть какие-то места, на которых каждый год вы видите рыбаков. Вы их проверяете в первую очередь?

Андрей Зимин: Естественно. Есть традиционные места ловли рыбы, в которых собирается наибольшее количество рыбаков. Там обязательно ведется профилактическая работа, которая направлена на предупреждение несчастных случаев.

— Что вообще движет людьми, которые выходят на тонкий лед? Неужели пару кило рыбы?

Андрей Зимин: Это сложный вопрос. Вряд ли на него так однозначно получится ответить, потому что я не являюсь поклонников зимней рыбной ловли. Наверное, азарт больше.

— Предположим, кто-то все-таки оказался на отколовшейся льдине. Что делать? Звонить спасателям?

Андрей Зимин: Звонить обязательно, сразу.

— Сколько обычно времени уходит на отправку спасателей?

Андрей Зимин: Команда по цепочке передается сразу. Полученное сообщение сразу идет дальше и практически моментально группа выезжает.

— Иногда рыбаки агрессивно реагируют на прибывших спасателей. Как быть в этих случаях?

Андрей Зимин: Я сам с таким не сталкивался, но слышал, что бывает.

— Какой был самый необычный случай? Может, пришлось машину снимать?

Андрей Зимин: Такого я не припомню.

— Если брать цифры статистики, порядка 80% происшествий на льду происходит с людьми в состоянии алкогольного опьянения. Получается, что подводит людей в большинстве случаев вовсе не тонкий лед. Ваше ведомство ведет какую-то профилактическую работу?

Андрей Зимин: Профилактическая работа ведется круглый год. Она ведется не только на водоемах, она ведется еще на предприятиях. Инспектора также предупреждают об опасности выхода на лед.

— Навыки поведения закладываются еще в школьном возрасте. Ваши специалисты проводят в школах какие-то семинары на эту тему?

Андрей Зимин: Этому у нас уделяется особое внимание. У нас ведут профилактические работы в школах. Собираются школы, классы, ведется разъяснительная работа. Зачастую бывает, что дети сами отговаривают родителей совершать какие-то необдуманные поступки.

— Какой совет вы можете дать нашим телезрителям, чтобы прогулка по льду не стала смертельно опасной? Андрей Зимин: Наверное, не выходить на лед или, если очень нужно, подумать о мерах собственной безопасности.

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