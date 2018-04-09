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Цифрой по маркету 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
12 апреля 2018 года в Москве в девятый раз пройдет Condé Nast Digital Day (CNDD). Это ежегодная профессиональная конференция, на которой ведущие специалисты и лидеры мнений со всего мира обсуждают самые актуальные вопросы стремительно меняющегося медиапространства, цифрового маркетинга, рассматривают лучшие кейсы в сфере цифровых медиа и тенденции digital-рынка. Стартовав как корпоративный семинар для топ-менеджеров «Condé Nast Россия», CNDD превратился в полноценный форум, в котором стремятся принять участие ведущие специалисты из России, Европы и США.
В этом году особое внимание эксперты уделят решениям, которые смогут изменить бизнес-ландшафт на ближайшее будущее, а также инновациям, способным развить бизнес и многократно увеличить прибыль.
Участникам конференции будет представлено первое в России исследование российского рынка товаров роскоши Russian luxury market: Winning the next consumer generation. Исследование проводилось совместно компаниями Condé Nast и McKinsey & Company в январе — марте 2018 года при участии партнеров Farfetch и DoubleData. Разносторонняя перспектива рынка и потребителей создана на основе экспертных интервью с ключевыми игроками рынка роскоши, комплексной аналитики больших данных (Big Data) потребителей в социальных сетях, семантического анализа упоминаний брендов и онлайн-опроса реальных потребителей.
В рамках выступления в числе прочего будет представлена информация по ключевым рычагам роста рынка, предпочтениям, интересам и агентам влияния (influencers) для основных сегментов потребителей, по «социальным профилям» брендов и по темам, провоцирующим наибольшее вовлечение аудитории.
В ходе конференции будут рассмотрены возможные решения, которые смогут значительно ослабить доминирование платформ, в одностороннем порядке меняющих свой алгоритм. В программе CNDD будет уделено особое внимание созданию и анализу нестандартных решений по снижению кризиса доверия читателя данных платформ и их потребителя. Специалисты представят ряд примеров интеграции онлайн-технологий в оффлайн-активности.
Впервые в России специально для CNDD на 3D-принтере будет распечатано платье, созданное российским дизайнером Игорем Чапуриным, с которым эксперты обсудят технологии и их применение в модной индустрии.
Ежегодно конференция Condé Nast Digital Day собирает более 500 профессионалов из всех сфер бизнеса: специалистов по рекламе и маркетологов, медиаменеджеров и ретейлеров, разработчиков и производителей товаров и услуг из сегмента люкс.
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