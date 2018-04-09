Всероссийская Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи стартовала в Москве

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи открылась в Московском Дворце пионеров, в рамках события запланировано проведение более 30 тыс. мероприятий по всей стране.

"Неделя финансовой грамотности стала хорошей традицией. Мы проводим ее уже четвертый год в рамках Проекта повышения финансовой грамотности населения. Каждое подобное мероприятие несет не только образовательную и социальную миссию, но и является вкладом в развитие российской экономики. В том числе благодаря регулярному проведению Недель дети, молодежь и их родители учатся ответственному отношению к финансам. В текущем году мы решили разнообразить нашу неделю за счет спортивных мероприятий и рассчитываем вовлечь в этот процесс как можно больше молодежи и детей", — отметил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

В день открытия прошел турнир по «Финболу» — интеллектуальному соревнованию по финансово-футбольной тематике. Футбольную тематику выбрали в преддверии проведения в России чемпионата мира по футболу.

В свою очередь руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что в условиях стремительного развития технологий и увеличения объема финансовых услуг потребители не успевают адаптироваться и сориентироваться, как правильно себя вести. «Чем больше и быстрее мы научим население не ошибаться и правильно вести себя, тем больше мы сохраним для них денег, спокойствия, благополучия и здоровья», — считает Попова.