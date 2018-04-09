В ЦСР заявили о незначительном развитии в РФ потенциала контрактной системы закупок

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Контрактная система закупок в России привлекает объем средств, равный 31-37% ВВП страны, но ее потенциал незначительно задействован в российской экономике. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) «Белая книга закупок», призванном усовершенствовать контрактную систему в РФ.

"В России в контрактную систему (госзаказ и закупки компаний с государственным участием) привлекается объем средств, равный 31-37% ВВП страны. Однако стратегический потенциал контрактной системы пока задействован лишь в незначительной степени", — говорится в документе.

Эксперты ЦСР отмечают, что в современной экономике госзаказ играет фундаментальную стратегическую роль, а период, когда он рассматривался упрощенно, в качестве правил снабжения государственных органов, остался в прошлом.

"Сейчас на первый план вышел системообразующий потенциал госзаказа, экономическая суть которого заключается в трансформации государственного спроса в факторы экономического развития", — указывают в ЦСР.

Эксперты приводят пример 16 российских регионов, усовершенствовавших механизмы госзакупок, которые должны увеличить вклад контрактной системы в общие результаты социально-экономического развития.

"Соответствующая стратегия полагается на системное обновление трех факторов: состава участников, архитектуры управления и технологической платформы закупок. Для этого требуются действия, в отношении которых нет устоявшихся мнений", — говорится в документе.

Эксперты ЦСР также считают, что пассивное ожидание того, что в будущем контрактная система станет совершеннее только за счет постоянно изменяемых законов — №44-ФЗ ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") и №223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") — вряд ли можно назвать эффективным.