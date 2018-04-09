Ещё
«Почта России» займется тестированием дронов для доставки посылок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня

«Почта России» займется тестированием дронов для доставки посылок 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов заявил, что почтовый оператор займется вопросом тестирования дронов для доставки посылок. Об этом он сообщил в кулуарах итоговой коллегии Минкомсвязи, передает ТАСС.
«Мы выберем и исполнителя работ, определим те маршруты, где действительно необходимо задействовать такого рода летательные аппараты. И проведя, наверно, не менее сотни соответствующих испытаний, доложим журналистскому сообществу и всем гражданам о том, как мы этот вопрос решаем», — пояснил он.
2 апреля в Бурятии во время первого испытания беспилотник «Почты России» после взлета врезался в дом. Дрон должен был доставить груз из Улан-Удэ в село Тарбагатай, что расположено в 65 км от города. За его взлетом наблюдали приглашенные гости, в том числе глава Бурятии Алексей Цыденов и Подгузов.
«Теперь уже совершенно точно не отвертеться и придется этим вопросом заниматься», — добавил гендиректор.
В свою очередь министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров отметил, что использование беспилотников для доставки почтовых отправлений в России целесообразно из-за географических и климатических особенностей.
Ведомости: последние новости
В UC Rusal описали происходящее положение дел в компании фразой «у нас все непросто» Rusal предупредил о риске технического дефолта из-за санкций Кемеровские депутаты Госдумы попросили сделать Тулеева спикером облсовета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые плоды санкций США. Что будет дальше492
Сбербанк выступил с заявлением95
Эрдоган нацелился на Донбасс290
Галкин поделился личной трагедией19
Авиаудару по Сирии нашли объяснение149
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение