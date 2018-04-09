«Почта России» займется тестированием дронов для доставки посылок

«Мы выберем и исполнителя работ, определим те маршруты, где действительно необходимо задействовать такого рода летательные аппараты. И проведя, наверно, не менее сотни соответствующих испытаний, доложим журналистскому сообществу и всем гражданам о том, как мы этот вопрос решаем», — пояснил он.

2 апреля в Бурятии во время первого испытания беспилотник «Почты России» после взлета врезался в дом. Дрон должен был доставить груз из Улан-Удэ село Тарбагатай , что расположено в 65 км от города. За его взлетом наблюдали приглашенные гости, в том числе глава Бурятии Алексей Цыденов и Подгузов.

«Теперь уже совершенно точно не отвертеться и придется этим вопросом заниматься», — добавил гендиректор.