Замглавы Росатома Локшина наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Локшин начал работу в отечественной атомной отрасли в 1980 году инженером на Смоленской АЭС, впоследствии стал начальником смены энергоблока №2, начальником смены станции первой очереди САЭС. В 2001-2006 годах руководил Смоленской АЭС.

В 2006—2008 годах — первый заместитель генерального директора, и.о. генерального директора оператора всех российских АЭС концерна «Росэнергоатом» . С 2008 года — заместитель и первый заместитель генерального директора Росатома.