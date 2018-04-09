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Замглавы Росатома Локшина наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
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Замглавы Росатома Локшина наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» по операционному управлению Александр Локшин за большой вклад в развитие российской атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, соответствующий президентский указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Локшин начал работу в отечественной атомной отрасли в 1980 году инженером на Смоленской АЭС, впоследствии стал начальником смены энергоблока №2, начальником смены станции первой очереди САЭС. В 2001-2006 годах руководил Смоленской АЭС.
В 2006—2008 годах — первый заместитель генерального директора, и.о. генерального директора оператора всех российских АЭС концерна «Росэнергоатом». С 2008 года — заместитель и первый заместитель генерального директора Росатома.
Указом президента РФ орденом Почета награжден руководитель проектов управления Росатома Анатолий Григорьев, а орденом Дружбы — начальник отдела генеральной инспекции Росатома Максим Шведов.
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