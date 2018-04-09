«Работаем в тестовом режиме», или Кому нужны в Уфе «умные» остановки

В башкирской столице торжественно открыли «умную» остановку общественного транспорта. Почему умную? Да потому, что павильон на улице Ленина не только укроет горожанина от непогоды, но и телефон поможет зарядить, и к интернету подключиться, сориентироваться на местности, и даже вызвать полицию, скорую или пожарную службу. И никуда бежать не нужно. По крайней мере, так обещали.

Последнее чудо техники мы решили протестировать в деле и отправились на остановку транспорта «Гостиный двор». Спойлер: на такой результат мы не рассчитывали.

Ожидайте

Красавец-павильон видно издалека: сплошь стекло и металл, а над крышей — огромный значок вызова полиции возвышается. Здесь же памятка, как пользоваться системой «гражданин — полиция»: нажмите на кнопку, ждите ответа оператора, сообщите о проблеме.

— Эх, была, не была, — крещусь я и, зажмурившись, нажимаю на звонок.

Инстинктивно стискиваю в кармане удостоверение журналиста — авось убережет от ареста за мелкое хулиганство. Вот сейчас, сейчас… Но ничего не происходит.

— Ожидайте, — смеется фотограф Тимур и делает на память снимок моего расстроенного выражения лица.

Нажимаю снова и снова, а в ответ — тишина: кнопка не работает.

Нажимаю снова и снова, а в ответ — тишина

USB — бить или не бить

Кто много болтает по телефону, то поймет: ждешь важного звонка, и вот уже случилось — абонент на проводе. Но после приветствия вдруг воцаряется тишина: села батарейка. Что делать? Куда бежать? Правильно, на «умную» остановку — здесь сразу два USB-порта, и можно подзарядить мобильник даже в дождь, не боясь промокнуть: от непогоды защитят стеклянные стены и крыша.

Но и здесь неудача: и в том, и в другом порте выломали какую-то деталь, и теперь залезать в гнездо разъем не желает.

Залезать в гнездо разъем не желает — порт сломан

Не думай о минутах свысока

Не работает и информационное табло. Ошибки быть не может: ни одна лампочка на нем не горит.

— А в Казани такие информационные таблички — на каждой остановке. Очень удобно: на табло высвечивается, через сколько минут придет нужный маршрут. И ведь правда, так и приходит, — рассказывает Тимур.

А у нас, увы, еще нет.

Ошибки быть не может — информационное табло не работает

Видео невидимо

Рядом с неработающим табло красуется огромная карта микрорайона, над улицей Ленина зависла красная стрелка — «Вы здесь». Очень удобно для гостей города: так легче сориентироваться на местности, заодно можно выяснить, где поблизости интересные городские достопримечательности имеются.

О, а вот и значок «Ведется видеосъемка» рядышком красуется. Вот только объектива камеры внутри павильона нигде не видно. Оказывается, он на крыше, и выглядит, как огромный глаз циклопа. А если меня внутри остановки будут грабить? Как полиция увидит, что человеку нужна помощь? Непонятно.

А если меня внутри остановки будут грабить? Как полиция увидит, что человеку нужна помощь?

Фая, нет вайфая!

Так, теперь попробую выйти в интернет. Из огромного списка доступных сетей поисковик находит только одну без замочка — Sunring_free. Тыкаю кнопку «подключить» и жду. Долго жду. Из оцепенения выводит Тимур.

— Нет тут никакого вайфая — я тоже не смог подключиться, — сокрушенно признался фотограф.

На нет и суда нет. Кстати, автобусов тоже нет — они по старой привычке высаживают пассажиров за 20 метров до «умного» павильона.

За полчаса, что мы крутились с тестированием новинок, остановились напротив будки только три автобуса — два «Нефаза» и одна «Газель». Остальные упорно подбирали и высаживали пассажиров прямо на крыльцо ресторана фастфуда.

Уфе такая «умная» остановка — не единственная. Осенью похожий павильон появился на «Гостинице „Башкирия“». Правда, из последних слов техники там только два USB-порта, но до весны ни один из них не дожил.

Поймать интернет на остановке мы тоже не смогли

А нам все равно

— Так и напишите — безобразие! — подошел к нам аккуратно одетый пенсионер.

Мужчина представился Николаем Андреевичем.

— Мне 76 лет. Полжизни отработал водителем, и знаю, что высаживать людей можно только на остановке, и чтоб от бордюра не дальше, чем на 30 сантиметров. Это что же мне теперь, бегать за ними? Ой, простите, это мой, — охнул Николай Андреевич и побежал 20-метровку — на посадку в «Нефаз» 101-го маршрута.

— Мне вот вообще все равно — есть такая модная остановка в городе или нет, — флегматично пожала плечами уфимка в красной шляпе. — По-моему, вот это все (кивнула она на USB-порты) — совершенно ни к чему.

Как у соседей

Прародителями «умной» остановки можно считать транспортное информационные табло, которое по городу начали устанавливать в 2007 году. Тогда в отделе транспорта мэрии сообщали, что уже стоит 20 таких табличек, а в скором времени на главных улицах города их появится еще 70. Увы, корреспондент Ufa1 смог найти только три: на остановке «Центральный рынок», «Дворец машиностроителей» и «Жукова». И ни одна из них не работает.

У нашего же ближайшего соседа Казани подобные информационные устройства начали появляться в 2008 году.

— Сейчас таких табло уже 243, — рассказал главный инженер МКУ «Организатор Пассажирских Перевозок» в Казани Евгений Молокопой. — Бывает, конечно, что какие-то снимаем и увозим на ремонт — все-таки техника работает круглосуточно, и не в самых благоприятных условиях, вот и выходит из строя. Вандалы? Нет, не ломают — просто нужно повыше вешать.

В Уфе такая «умная» остановка — не единственная. Осенью похожий павильон появился на «Гостинице Башкирия

«Все хвалят Европу, но и свое нужно беречь»

Как рассказал Александр Антропов , исполнительный директор рекламно-производственной группы «Солнечный круг», которая установила остановочный павильон на Гостином дворе, этот проект — пилотный.

— Это была наша инициатива совместно с центром общественной безопасности. Информация о движении городского транспорта — времени прибытия и номера маршрута — должна передаваться из диспетчерской гортранса в режиме онлайн и поступать на табло, а ЦОБ занимается реализацией программы «Безопасный город» — в диспетчерскую при нажатии на кнопку будет стекаться информация со всех подобных остановок. В день демонстрации мы показывали, как это все будет работать, когда выйдет на полную мощность, — объяснил Александр Антропов. — Когда остановка выйдет на полный режим, вопрос не к нам: мы только изготовили на свои деньги павильон и все в нем скомпоновали: USB-порты, Wi-Fi можем раздавать. Как только дадут команду, что все готово, — запустим.

По словам Александра, «Солнечный круг» устанавливает по городу остановочные павильоны уже лет пять. В ближайшее время их появится еще штук двадцать. Правда, «полный фарш», как на Гостинке, делать дороговато: павильон обошелся компании в полмиллиона рублей. К сожалению, горожане относятся к ним с пренебрежением: на остановке у «Гостиницы „Башкирия“» стекла уже меняли дважды.

— Ремонтируем за свой счет, — признался Александр. — И сломанные порты USB тоже будем восстанавливать: если ничего не делать, как мы будем развиваться? Ведь хочется идти хотя бы на полшага впереди. Все любят хвалить Европу: как там красиво! Но нужно то хорошее, что у нас есть, тоже беречь. Мы же для людей стараемся. Надеемся достучаться до сознания, и ситуация изменится к лучшему — два-три раза сломают, а потом перестанут.

«Полный фарш», как на Гостинке, делать дороговато: павильон обошелся компании в полмиллиона рублей.

«Идет процесс согласования»

Как рассказали на презентации «умного» павильона, вызов гражданина, нуждающегося в экстренной помощи, будет поступать диспетчеру информационно-диспетчерской службы МБУ «Управления гражданской защиты Уфа». Работник примет звонок, с помощью купольной камеры оценит обстановку, и занесет информацию в карточку системы вызова экстренных служб 112.

МВД, — На основании информации, указанной в карточке, экстренные службы — МЧС ФСБ , Скорая медицинская помощь, УфаГаз — принимают решение о реагировании. Вся информация о принятых мерах отображается у диспетчера ИДЦ, и при необходимости он может ее сообщить гражданину, рассказали в пресс-службе уфимской мэрии.

Когда вся система заработает, в «Центре общественной безопасности Уфы» пока не знают.

— Презентация данного объекта была проведена в тестовом режиме, ответили в пресс-службе ведомства. — В настоящее время идёт процесс согласования функционирования этого павильона и взаимодействия причастных структур. Данный объект не входит в компетенцию нашего учреждения.

За информацией о состоянии и развитии сети транспортных табло в городе Ufa1 обратился в городскую мэрию. Нам обещали ответить с ближайшее время.