Принудительная маркировка товаров разорит малый бизнес и озолотит олигархов

С новым кодом

Минпромторг устроил переполох на потребрынке, предложив ввести обязательную маркировку для продуктов питания, пива, одежды, духов и бытовой химии. По мнению экспертов, от инициативы проиграют потребители, производители и государство. Доходы от нововведений в сотни миллиардов рублей поступят не в госказну, а на счета олигархов, учредивших оператора системы с уставным капиталом 10 тыс. руб.

Минпромторг решил устроить революцию на потребительском рынке, направив в правительство предложения ввести обязательную маркировку на ряд основных товаров. В перечень попали детское питание, рис, чай, кофе, макароны, консервы, продукты из мяса и рыбы, пиво, молочная продукция, соки, минеральная вода, духи, шины, блузки, пальто, бытовая химия и постельное белье. ФНС инициативу в целом поддержала.

Сейчас в нашей стране действует маркировка меховых изделий RFID-метками, запущен пилотный проект по маркировке лекарств. В январе начался эксперимент с изделиями из табака: на пачках сигарет появился цифровой код в формате Data Matrix. С 1 июня планируется запустить пилот по маркировке обуви. В планах Минпромторга — расширить список маркируемых товаров за счет курток, сорочек, фотокамер и колесных дисков.

Нововведения вызвали болезненную реакцию на рынке. «ООО „Оператор-ЦПРТ“, которое будет собирать с рынка десятки и даже сотни миллиардов рублей, имеет уставный капитал всего 10 тыс. руб. и согласно ЕГРЮЛ ютится в одной комнате с еще одним юрлицом», — сообщила президент Ассоциации прямых продаж Тамара Шокарева . По ее словам, за рубежом есть обязательные системы маркировки, например, в ЕС для лекарств, однако они не столь масштабны и действуют локально. Подавляющее число систем прослеживаемости носит добровольный характер. «Обычно маркировка связана с уплатой акцизов в бюджет или представляет собой квазиналоговый платеж (как в Армении или Белоруссии ). В российском варианте средства в бюджет поступать не будут, а будут аккумулироваться в коммерческих структурах и вся экономика будет обязана платить неизвестно за что и непонятно кому», — считает Шокарева.

— Важные нововведения с участниками рынка, с независимыми экспертами не обсуждались. Никто даже не видел проекта постановления, его нет на сайте правительства. Прямо секретная операция, — добавила гендиректор Союза участников потребительского рынка Ольга Баранникова.

Напомним, что это не первая попытка пометить основные потребительские товары. Законопроект «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками в РФ» появился еще в 2016 году. Но под градом негативных отзывов специалистов Минэкономики дало на него отрицательное заключение. Очевидно, понимая, что новая инициатива обречена на провал, не будет поддержана обществом и бизнесом чиновники решили избежать публичных обсуждений и протолкнуть изменения без шума и пыли. Как говорят в народе, собака не видит и не лает.

Авторов инициативы не смущает тот факт, что в отношении большинства продукции, перечисленной в списке, уже действуют эффективные и довольно жесткие регулирующие нормы: техрегламенты, санитарные нормы и т.д. Но государство, получается, по каким-то причинам решило расписаться в своем бессилии и отдало контроль частной лавочке, которая, по сути, и будет открывать шлагбаум товарам на рынок.

— Лоббисты маркировки обосновывают необходимость ее внедрения борьбой с контрафактом, контрабандой, стремлением собрать дополнительные налог и т.д. На самом деле ничего, кроме красивых слов и лозунгов за этим не стоит, — считает Шокарева. По ее мнению, потребитель и сегодня по Закону «О защите прав потребителей» имеет возможность получить достаточную информацию о товаре и его производителе. Более того, маркировка не гарантирует от подделки (предлагаемая система не предусматривает контроль товара) и может создать у потребителя иллюзию качественного и аутентичного товара.

Как полагает Баранникова, сейчас трудно оценить последствия нововведений. «Неясно, какие виды контрольно-идентификационных знаков планируется использовать (наклейки, метки и т.д.), будет ли маркировка финансироваться из бюджета? Мы даже не знаем предварительных итогов подобных пилотных проектов по табаку и лекарствам. Слишком много вопросов. На этом этапе оценить размер затрат невозможно, что вызывает большие опасения», — заключила эксперт.

— Проблемы с нелегальной продукцией есть в молочной и рыбной отраслях. Но в подавляющем большинстве обозначенных в перечне товаров фальсификат занимает незначительную долю, — отметил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ . — Обязательную маркировку уместно вводить только по предложению отраслевых ассоциаций производителей, которые работают легально.

С этой точкой зрения согласен представитель ассоциации РАТЭК Антон Гуськов : «Рынок электроники не нуждается в таком способе борьбы с фальсификатом, потому что он работает строго в правом поле: около 90% телевизоров, холодильников и стиральных машин производится в России. За дополнительную маркировку товаров заплатят рядовые потребители».

Действительно, по массовым товарам даже в наиболее щадящей технологии (при использовании в качестве меток обычного штрихкода, а не дорогих радиочастотных меток) цена маркировки для одного наименования товара достигает нескольких миллиардов рублей в год. Например, для сигарет это около 6 млрд руб.

— Введение маркировки приведет к росту себестоимости товаров. Причем болезненнее всего это отразится на малых предприятиях и индивидуальных предпринимателях, поскольку в их выручке дополнительные затраты на маркировку будут занимать бОльшую долю. В предлагаемой концепции маркировки проигрывают все: производители, импортеры, торговля и потребители. В выигрыше будут только операторы системы прослеживаемости, производители контрольных знаков (марок) и соответствующего оборудования, — заключила Тамара Шокарева из АПП.