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Должность Лонского занял Рыбин
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Должность Лонского занял Рыбин 

ТВ-МИГ 34 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса vladtv.ru
Светлана Орлова своим распоряжением назначила на должность председателя комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению Руслана Рыбина, который сменил на этом посту Виталия Лонского.
Напомню, что это место стало вакантным в августе прошлого года, после того как, с Лонским были расторгнуты отношения в связи с достижением им пенсионного возраста.
О Руслане Рыбине известно, что он уроженец Донецкой области. Закончил Военную инжерно-космическую академию имени Можайского в Санкт-Петербурге. В 1990-2008 годах служил в Вооруженных Силах. С 2009 года работал в комитете по промышленной политике и науке администрации Владимирской области: сперва консультантом, затем заместителем председателя.
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