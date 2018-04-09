Специалисты «Вологдагорводоканала» снизили уровень хлора для обеззараживания питьевой воды, чтобы убрать посторонний запах

Как пояснили специалисты предприятия «Вологдагорводоаканал», уровень хлора в воде, поступающей в сети, снижен до минимально допустимых значений. Сейчас хлорирование происходит из расчета 1 грамм обеззараживающего реагента на кубометр воды. Ниже этого порога в паводок опускаться нельзя — иначе есть риск, что в воде не погибнут болезнетворные бактерии.

Такой шаг связан с многочисленными обращениями, поступившими в выходные от вологжан. Они жаловались на неприятный запах воды. Наибольшее количество заявок было получено от жителей домов с улиц Конева, Возрождения, Псковская, а также микрорайона ПЗ. А вот в Лукьяново и на Станкозаводе изменений качества воды не заметили.

«Причина появления неприятного запаха — сезонные изменения в структуре воды. Начиная с пятницы, в реку интенсивно начала поступать талая вода, запах появился под воздействием хлора на очистных сооружениях. В выходные мы провели дополнительные исследования качества воды, причем пробы брали как на очистных после последней ступени очистки, так и из источников в городе. Никаких отклонений в химическом и микробиологическом составе не обнаружили. Чтобы снять проблему запаха, решили снизить дозу хлора до минимально допустимых значений», — рассказал исполнительный директор предприятия «Вологдагорводоканал» Андрей Чернышов

Микробиологические и органолептические показатели питьевой воды специалисты проверяют дважды в сутки. По последним данным, пробы соответствуют нормам. Следующие замеры проведут уже сегодня вечером. Добавим, что сейчас специалисты рекомендуют обязательно кипятить воду из-под крана.

Также постоянно ведется контроль за микробиологическим состоянием воды в реке Вологде. Оно зависит от количества талой воды, которая поступит в водоисточник. Если качество воды снизится, на водоканале вернутся к прежней схеме хлорирования.

Добавим, муниципальное предприятие «Вологдагорводоканал» постоянно работает над повышением качества питьевой воды. Сейчас в разработке находятся два проекта. Первый предполагает перенос точек хлорирования воды на очистных сооружениях, что позволит хлорировать уже очищенную воду, а значит сократить объемы реагента. Запустить проект рассчитывают к концу года. Объем затрат составит 10 млн рублей. Профинансируют модернизацию из городского бюджета.

Вторая разработка позволит полностью реконструировать реагентное хозяйство и установить оборудование для очистки воды с помощью активированного угля. Благодаря такому подходу вода лишится всех посторонних запахов. Реализация этого проекта намечена на 2019 год.