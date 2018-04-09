Освещение на одной из аллей в Гончаровском парке восстановили по просьбе жителя района

Коммунальщики восстановили освещение на аллее возле пруда в Гончаровском парке. Соответствующая просьба поступила ранее на портал «Наш город» от местного жителя. Об устранении неисправности отчитался исполняющий обязанности директора ГУП «Моссвет» Иван Солодовников

— По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электроламп. Освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения города Москвы , — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.

Портал «Наш город» был создан несколько лет назад для оперативного диалога жителей с органами исполнительной власти. Сообщение можно оставить после несложной регистрации в одной из рубрик. (то)