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Освещение на одной из аллей в Гончаровском парке восстановили по просьбе жителя района
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Освещение на одной из аллей в Гончаровском парке восстановили по просьбе жителя района 

Управа Бутырского района города Москвы 59 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Коммунальщики восстановили освещение на аллее возле пруда в Гончаровском парке. Соответствующая просьба поступила ранее на портал «Наш город» от местного жителя. Об устранении неисправности отчитался исполняющий обязанности директора ГУП «Моссвет» Иван Солодовников.
— По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электроламп. Освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения города Москвы, — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.
Портал «Наш город» был создан несколько лет назад для оперативного диалога жителей с органами исполнительной власти. Сообщение можно оставить после несложной регистрации в одной из рубрик. (то)
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