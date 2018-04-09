До предельно допустимого минимума снижено использование хлора для обеззараживания питьевой воды в Вологде

Решение снизить до допустимых минимальных значений использование обеззараживающего реагента приняли специалисты «Вологдагорводоканала». Поводом пересмотреть параметры очистки стали жалобы вологжан на неприятный запах от воды неизвестного происхождения. Наибольшее количество обращений поступило от жителей домов с улиц Конева, Возрождения, Псковская, а также из микрорайона ПЗ.

Потребители высказывают различные предположения — от превышения содержания хлора до присутствия постороннего «аромата» бытовой химии. Усиление запаха от воды почувствовали в субботу, однако такая ситуация наблюдается не повсеместно — изменения качества воды не заметили в Лукьяново и на Станкозаводе.

«Причина появления неприятного запаха — сезонные изменения в структуре воды. Начиная с пятницы, в реку интенсивно начала поступать талая вода, запах появился под воздействием хлора на очистных сооружениях. В выходные мы провели дополнительные исследования качества воды, пробы брали как на очистных после последней ступени очистки, так и из источников в городе. Никаких отклонений в химическом и микробиологическом составе не обнаружили. Чтобы снять проблему запаха, решили снизить дозу хлора до минимально допустимых значений», — рассказал исполнительный директор «Вологдагорводоканал» Андрей Чернышов

Повторные замеры содержания хлора в питьевой воде произведены сегодня, пробы также взяты из нескольких источников, расположенных в разных частях города. Кроме того, воду проверили и по органолептическому показателю. По предварительным данным, превышения не зафиксировано ни в одной из проб. Повторные замеры специалисты сделают сегодня вечером.

По установленным нормативам хлорируется вода из расчета 1 гр на кубометр, миллиграмм — на литр воды. Снижать эти минимальные допустимые значения хлора в паводок нельзя — в воде не погибнут болезнетворные бактерии. Технология, которая применяется для очистки воды в Вологде, стандартная, она характерна для большинства регионов Северо-Запада. Вода, поступающая в городскую систему водоснабжения, проходит несколько ступеней очистки.

«С помощью насосной станции вода подается через водопровод на территорию очистных сооружений, поступает под напором на вертикальные смесители, куда добавляется основной реагент. Затем идет в камеры хлопьеобразования, где очищается от речной грязи, в горизонтальных отстойниках грязь выпадает в осадок, затем вода проходит скорые открытые фильтры песчаного типа», — рассказал начальник очистных сооружений водозабора Сергей Лаптев

Расчетная мощность очистных сооружений — 128 тысяч тонн воды в сутки. Контролировать микробиологическое состояние воды в реке Вологде специалисты будут постоянно, если качество и дальше будет снижаться, вернутся к прежней схеме хлорирования воды. Произойти это может спустя сутки после отбора проб с отрицательными результатами — именно столько времени уходит на лабораторные исследования. Прогнозировать ситуацию сложно — все зависит от количества талой воды, которая поступит в водоисточник.

Муниципальное предприятие регулярно работает над повышением качества питьевой воды, сейчас разрабатывают два новых проекта. Первый связан с переносом точек хлорирования воды на очистных сооружениях, он позволит сократить объемы использования реагента и хлорировать уже очищенную воду. Разработку проектной документации завершат в августе, запустят его до конца года, объем затрат составит 10 млн рублей. Профинансируют модернизацию из городского бюджета.

Второй проект позволит полностью реконструировать реагентное хозяйство и установить оборудование для очистки воды с помощью активированного угля. Сейчас он тоже находится в стадии разработки, реализуют его в 2019 году. С помощью этого способа вода лишится посторонних запахов, затраты на реализацию составят 98 млн рублей, финансирование — из бюджета региона.

Добавим, что сейчас специалисты рекомендуют в пищевых целях использовать только кипяченую воду.