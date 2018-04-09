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Узбекистан открыл новую ж/д линию Бухара — Мискен
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Узбекистан открыл новую ж/д линию Бухара — Мискен 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Новый маршрут будет соединяться с железнодорожной линией Навои — Учкудук — Султануиздаг — Нукус, что позволит интенсифицировать грузопоток из Узбекистана в северном направлении, в частности в направлении Казахстана и России. По железной дороге также ожидается транспортировка горнорудной и металлургической продукции из Центральных Кызылкумов.
Длина новой ветви составляет 355 км, строительство началось в декабре 2016 года.
В ходе прокладки линии построено 121 искусственное сооружение, 12 мостов и 6 путепроводов, 5 новых станций (Янгиабад, Тузтепа, Учачик, Сузакдор, Даутепа) и 5 разъездов (Машак, Азанир, Алабуга, Жакасай, Акчука).
В перспективе по новой железной дороге будет налажено также и движение высокоскоростных поездов Afrosiyob, что позволит создать благоприятные условия для нового туристского маршрута, оптимизировать существующие туры, объединяющие в единое транспортное направление Ташкент, Самарканд, Бухару и Хиву.
Вместе с тем по новой линии пойдут поезда по направлениям Ташкент — Саратов, Ташкент — Волгоград, Алматы — Нукус, Андижан — Ургенч, Нукус — Ургенч — Термез.
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