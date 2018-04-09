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Отдел соцзащиты района Алтуфьево будет отремонтирован
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Отдел соцзащиты района Алтуфьево будет отремонтирован 

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве 1 час назад
Фото: Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве
Согласован проект капитального ремонта отдела социальной защиты населения в районе Алтуфьево. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
«Правительство Москвы под руководством Мэра Москвы Сергея Собянина традиционно уделяет большое внимание социальной политике и поддержке населения, в том числе пенсионеров, маломобильных групп населения, семей с детьми, нетрудоспособных и иных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для дальнейшего повышения качества и доступности предоставления услуг жителям СВАО в районе Алтуфьево отремонтируют отдел социальной защиты населения. В рамках проекта запланирован капитальный ремонт, предполагающий как внешние, так и внутренние ремонтные работы», — рассказал Валерий Леонов.
Отдел соцзащиты расположен на первом этаже многоквартирного жилого дома. Проектом предусмотрен ремонт крыльца, установка металлического пандуса с ограждением и поручнями, а также устройство металлических решеток. Кроме того, крыльцо и ступеньки будут облицованы нескользящей плиткой. Капитальные работы предполагают восстановление откосов окон и дверей, замену оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты, а также демонтаж старых и установку новых наружных и внутренних дверных блоков.
В рамках работ предусматривается полная внутренняя отделка помещений, предполагающая замену покрытия пола, стен и потолка.
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