Вниманию граждан, желающих открыть собственное дело!

Безработным гражданам, желающим организовать собственное дело, Государственное казенное учреждение города Москвы Центр занятости населения города Москвы предоставляет следующие услуги:

— информационно-консультационные;

— информирование о порядке подготовки учредительных документов для создания малого предприятия;

— содействие в подготовке технико-экономического обоснования (бизнес-плана);

— возмещение расходов на регистрацию ООО или ИП (оплата государственной пошлины, изготовление печатей, штампов, приобретение бланочной документации) в размере не более 10 200,00 рублей.

Подробную информацию можно получить в Отделе содействия организации собственного дела по телефону: 8 (499)-179-46-01