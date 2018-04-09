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Вниманию граждан, желающих открыть собственное дело!
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Вниманию граждан, желающих открыть собственное дело! 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Безработным гражданам, желающим организовать собственное дело, Государственное казенное учреждение города Москвы Центр занятости населения города Москвы предоставляет следующие услуги:
— информационно-консультационные;
— информирование о порядке подготовки учредительных документов для создания малого предприятия;
— содействие в подготовке технико-экономического обоснования (бизнес-плана);
— возмещение расходов на регистрацию ООО или ИП (оплата государственной пошлины, изготовление печатей, штампов, приобретение бланочной документации) в размере не более 10 200,00 рублей.
Подробную информацию можно получить в Отделе содействия организации собственного дела по телефону: 8 (499)-179-46-01
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