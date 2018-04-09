В Госдуме поспорили об отмене мотивировочной части судебных решений

Законодательный комитет Госдумы 9 апреля рекомендовал принять в первом чтении законопроект о внесении изменений в ГПК, АПК и КАС РФ , внесенный Верховным судом РФ (о претензиях экспертов к документу читатйе на L. R здесь). Его представил депутатам зампредседателя ВС Василий Нечаев , после чего развернулась оживленная дискуссия, свидетелем которой стал журналист Legal.Report.

Прощай, договорная подсудность!

Глава комитета Павел Крашенинников , предваряя выступление Нечаева, охарактеризовал законопроект как «большой, мощный, перспективный».

— Цель внесения изменений — унификация процессуального законодательства и его дальнейшее развитие, — отметил зампред Верховного суда. — Изменения, как вы видите, очень масштабные. С другой стороны — принципиальных новшеств тут немного, если разобраться.

По словам Нечаева, проект, прежде всего, исключает институт подведомственности. «До реформы 2014 года у судов общей юрисдикции с арбитражными судами точек соприкосновения практически не было, — рассказал судья. — И вот тогда институт подведомственности был оправдан. А сейчас этот принцип уже не действует — остается лишь принцип подсудности».

Здесь Нечаев сделал отсылку к Конституции.

— Хочу обратить ваше внимание: там в части судебной системы тоже нет принципа подведомственности. Только одна лишь подсудность. Итак, мы, Верховный суд, тоже предлагаем оставить в проекте закона институт подсудности.

Весьма важно, что согласно внесенному документу, исключается и договорная подсудность, заявил зампред ВС.

— Да, раньше и она была оправдана. Но в нынешних реалиях она попросту нарушает права и организаций, и граждан. Взять, к примеру, обычный кредитный договор, которых каждый день заключаются тысячи. Это, по сути своей, договор присоединения, в котором прописывается договорная подсудность. И юрлицам, и физлицам ничего не остается, как его подписывать. И получается: московские банки раздают кредиты лицам, которые рассеяны по всей России. Взять договор купли-продажи автомобиля — и там тоже договорная подсудность, по месту продавца… Любые дела должны рассматриваться только судами города Москвы , что выливается в ощутимые затраты для компаний и для граждан. И элемент коррупционности там тоже весьма и весьма солидный. Поэтому мы предлагаем этот совершенно неоправданный институт тоже исключить!

Еще одна проблема, по словам Нечаева, заключается в том, что «у нас порядок отвода судей в ГПК и в АПК различный». Для унификации данных норм предлагается ввести единый порядок отвода, конкретизировал он.

Юристов обещана монополия на судебное представительство

Зампред ВС коснулся еще одного острого момента.

— Предлагается ввести профессиональное представительство, — отчеканил Нечаев. — В нашем проекте представитель может быть только адвокатом или лицом с высшим юридическим образованием.

По рядам депутатов прошел заметный шум. И зампред ВС как будто решил «подсластить пилюлю».

— Проектом вводится и новый институт — поверенных, — сообщил он. — И вот они-то могут не иметь высшего образования. Но, подчеркиваю, только в том случае, если они выступают в роли поверенных!

Что касается примирительных процедур, то «у нас они расписаны в АПК, в ГПК же их нет», заметил Нечаев. В порядке «все той же унификации» законопроектом предлагается ввести такие процедуры и в Гражданский процессуальный кодекс.

Мотивировка по требованию

Далее Нечаев перешел к теме, которая определенно стала «камнем преткновения дня».

— Мотивированное решение сейчас выносится по всем делам, — сообщил зампред ВС.

— О-о-о…, — тихо, но различимо протянул кто-то из парламентариев.

— Так вот, — ничуть не смутившись, продолжал Нечаев, — нами предложено ввести норму в оба кодекса (АПК и ГПК — прим. ред): мотивированное решение не выносить. А что касается КАС, то там его нужно выносить, исключая определенные категории дел. Это не говорит, о том, что мотивированных решений не будет.

— А как? — прошептал очередной «невидимый» оппонент Нечаева.

— Нет, права граждан тут никак не нарушаются, — пообещал судья. — Суть в том, что суду просто дается право выносить немотивированное решение. Если же участвующие в деле лица попросят об этом — суд обязан вынести мотивированное решение в течение 10 дней. По части дел такое решение обязательно — к примеру, связанным с интеллектуальными правами, трудовыми и семейными спорами.

«Нет тут нарушений, в общем», — еще раз резюмировал будто бы предвидевший вал нелицеприятных вопросов Нечаев.

— В 2017 году вынесено 14 миллионов решений по гражданским делам и около полутора миллионов в арбитражных судах, — полистав бумаги, зампред ВС вновь заставил всех оживиться. — Из этого числа в апелляционном порядке было обжаловано порядка 565 658 решений, это 4%. Выносить, таким образом, по всем делам мотивированное решение — очень затратно и непроизводительно!

Освобождающееся время судей Нечаев предложил «направить на более сложные дела — вот на те самые 4%».

— Я здесь нарушений прав граждан и организаций не вижу! — в который раз повторил он.

Под конец своего доклада Нечаев рассказал еще об одной новелле в законопроекте Верховного Суда: это впервые предложенные основания для пересмотра решений по новым обстоятельствам. «Здесь, конечно, тоже можно много что обсудить», — предупредил он.

По словам судьи, он и не надеялся, что документ «не вызовет больших замечаний».

— Верховный суд готов работать со всеми замечаниями, — заверил Нечаев. — Мы — за выработку согласованных решений. И просим поддержать законопроект!

Альтернатива проекту «единого ГПК»

Слово взял модератор заседания — Павел Крашенинников.

— Коллеги, мы вошли в такой этап, когда у нас намечается очередная модернизация, судебная реформа. Совсем недавно мы приняли в первом чтении законопроект, касающийся создания апелляции и кассации. А сейчас, по факту, унифицируется гражданский процесс, — сообщил глава комитета.

Верховный суд, по его словам, «предлагает эволюционный путь», и это достаточно позитивный момент.

— При революционном пути готовится единый ГПК, а при эволюционном нормы унифицируются, пока все три обсуждаемых кодекса не станут фактически одинаковыми, — заявил Крашенинников, чем заставил коллег заулыбаться. — Этот путь проще для тех, кто готовит текст, он особенно привлекателен для судей и для участников процесса. В целом — проект очень важный и нужный!

Вместе с тем, как заметил глава законодательного комитета, «здесь есть несколько важных вопросов».

— Первое. Будем ли мы, коллеги, пытаться прописывать процессуальные полномочия апелляционных и кассационных судов в этом проекте? Или все-таки в другом, отдельном? И еще. Да, все, что сказал Василий Иванович, стоит, безусловно, поддержать. По поводу исключения подведомственности — абсолютно правильная история. Но требуют дополнительного обсуждения вопросы, связанные с мотивировкой судебных решений. Тут ведь речь идет, прежде всего, о защите прав граждан.

Крашенинников высказал претензии и к предложенному законопроектом «онлайн-порядку» извещения участников процесса.

— Мы не можем обязывать людей находиться, скажем так, в интернете: вот вы зайдите, сами посмотрите… Лет через пятнадцать это, допустим, можно ввести в действие. Но не теперь.

Новелла раздора

«Раунд вопросов» от членов комитета открыл Зариф Байгускаров , почти три десятка лет проработавший в системе судебных приставов, а также трудившийся федеральным судьей. У него предсказуемо возник тот самый «профессиональный» вопрос — об отказе от обязательности мотивированного решения.

— Если это станет правилом, поверьте — ни один вменяемый судья не станет сидеть и писать мотивированное решение, — утверждал он. — Это я вам однозначно говорю как бывший судья! И еще тут нарушаются права лиц, которые не принимали участие в заседании, но чьи права и обязанности также были затронуты — они не смогут ознакомиться с мотивированным решением. Как они вообще смогут его обжаловать, у них же не будет доводов?!

— Действующие судьи — разумеется! — поддерживают отказ от непременного составления мотивированного решения. Но это, поверьте, не говорит о том, что оно так и не будет в итоге написано! — защитил позицию ВС Нечаев. — Оснований для того, чтобы обязать в этом судью, в законопроекте предостаточно.

— Вот вы привели статистику — как мало обжалуется решений в апелляции, — подключился к дискуссии первый зампред комитета Юрий Синельщиков , бывший первый зампрокурора Москвы. — Так может, потому мало и обжалуется, что есть та самая мотивировка, убеждающая граждан в бессмысленности идти дальше? А перестанем мы ее писать — так количество жалоб в судах возрастет в разы!

Нечаев толком не успел ответить, как член комитета от ЛДПР Сергей Иванов заявил, что он грубо подсчитал на калькуляторе потенциальный экономический эффект от отмены мотивировочной части. «Получаются, с учетом рабочего времени судей, бешеные деньги — несколько сэкономленных триллионов…или даже квадрилионов, — поделился он. — А чего мы вообще хотим добиться-то? Мол, можно не писать, но если попросят — то уж пишите?! Так мы ко второму чтению хотим это как-то поменять? Тогда получается — меняется сама концепция законопроекта, а это неправильно!»

— Как быть-то, Павел Владимирович? — прямо обратился он к Крашенинникову.

— Я думаю, что это все-таки нельзя назвать концепцией, — заметил тот. — Концепция другая — это модернизация судопроизводства. А мотивировочная часть — просто один из предлагаемых инструментов, против которого у нас, как видите, имеется ряд возражений… но большинство вопросов в проекте, мне кажется, решены очень удачно.

— Так ко второму чтению мы что угодно можем понапихать в этот документ! — мрачно заметил Иванов.

— Если это будет касаться унификации процесса — то пусть так и будет. И мне кажется, «понапихать» — не совсем парламентское выражение, — дипломатично поставил точку в разговоре Крашенинников.

— Главное, если мы говорим о мотивировке, — экономия времени, позволяющая судьям перейти на более сложные дела! — еще раз громко подчеркнул оживившийся Нечаев.

После короткого голосования комитет поддержал законопроект абсолютным большинством голосов «с учетом существенной доработки ко второму чтению».