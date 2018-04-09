В Рыбинске состоится международный форум «Инновации. Технологии. Производство»

«ОДК-Сатурн» традиционно выступит одним из организаторов Международного технологического форума «Инновации. Технологии. Производство», который пройдет с 16 по 18 апреля в Рыбинске в пятый раз. Ключевая тема форума «Цифровая экономика знаний».

Международный технологический форум ‒ ежегодное мероприятие, которое зарекомендовало себя как открытая глобальная коммуникационная площадка в области передовых производственных технологий. В мероприятиях форума каждый год принимают участие более 1000 человек. Только в прошлом году в рамках форума состоялось свыше 20 мероприятий интерактивного формата и 290 выступлений его участников.

«ОДК-Сатурн» является постоянным со-организатором форума. Предприятие активно использует передовые технологии в различных направлениях производства своей продукции: аддитивные технологии, новые полимерные и керамические композиты, суперкомпьютерные технологии и др. В кооперации с другими предприятиями ОДК реализуется целый ряд масштабных проектов. Так в 2017 году, на базе предприятия была создана российская база морского газотурбостроения. Совместно с компанией Safran Aircraft Engines в Рыбинске производится силовая установка SaM146 для пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. «ОДК-Сатурн» также участвует в программе создания новейшего гражданского двигателя ПД-14 для авиалайнера МС-21.

«Вот уже пять лет каждую весну более 1 000 высокотехнологичных специалистов, предпринимателей, научных сотрудников и руководителей крупных компаний обсуждают развитие передовых производственных технологий, формируют новые партнерские связи и строят планы развития своих коллективов на Рыбинской земле. Нам удалось сформировать уникальную атмосферу профессионализма и реального сотрудничества, поэтому к нам на все прошедшие форумы приезжали и делились своим опытом высокотехнологичные лидеры мировых компаний ‒ Siemens , Safran, GE, EOS и другие», — прокомментировал заместитель генерального директора — управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков

V Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство» состоится в Общественно-культурном центре и РГАТУ имени П. А. Соловьева. В первый день (16 апреля) в Большом зале ОКЦ пройдет пленарное заседание «Развитие цифровой экономики знаний». В тот же день начнут работу секции «Цифровая платформа двигателестроения», «Искусственный интеллект и машинное обучение», «Цифровой двойник», «Дополненная и виртуальная реальность», «Риск-ориентированное управление организацией».