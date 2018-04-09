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В России выбрали лучшего сомелье года
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В России выбрали лучшего сомелье года 

ТАСС 1 час назад
30−31 марта в отеле «Корстон» (Москва) прошел XVIII Российский конкурс сомелье, организованный Российской ассоциацией сомелье (РАС) при участии компании Simple. В конкурсе приняли участие более 100 экспертов со всей страны. Лучшим сомелье России 2018 стал вице-президент Московской ассоциации сомелье Роман Сосновский.
"До начала 90-х годов в России не было таких специалистов, как сомелье. А официально эта профессия появилась только летом 2015 года. Долгое время в нашей стране отсутствовали стандарты работы, система подготовки профессиональных сомелье. Совместно мы проводим кропотливую работу, чтобы развивать винную культуру, формировать профессиональное сообщество и поднимать уровень российских сомелье до международного. Именно поэтому конкурс — важное событие для Российской ассоциации сомелье и компании Simple, " — отмечает Анатолий Корнеев, исполнительный директор РАС и вице-президент группы компаний Simple.
Задачей ежегодного Российского конкурса сомелье является развитие винной культуры в России и повышение стандартов работы российских специалистов. Отборочный тур конкурса включал два этапа: практику и теорию. В первой части за 15 минут участникам предстояло определить тип трёх напитков, исходное сырьё, их возраст и происхождение, а также сделать полный органолептический анализ вина. Также помимо довольно традиционных для винных конкурсов приветствия, подачи и органолептического анализа на русском и иностранном языках, конкурсантам предстояло показать свои знания в области гастрономии, а также кофе. В ходе полуфинала сильнейшими стали Надежда Косенко и Руслан Деветьяров из Санкт-Петербурга, а также Роман Сосновский из Москвы, который в финале одержал победу.
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