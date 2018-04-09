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ОАК отказалась участвовать на британском авиасалоне Фарнборо
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ОАК отказалась участвовать на британском авиасалоне Фарнборо 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не планирует демонстрировать гражданскую продукцию на британском авиасалоне Фарнборо, который состоится в июле 2018 года, сообщил первый вице-президент корпорации Александр Туляков.
В марте в пресс-службе компании сообщали, что участие ОАК в авиасалоне в этом году остается под вопросом. Там отмечали, что последние годы присутствие корпорации на площадке Фарнборо носило «скорее имиджевый и чисто гражданский характер».
"Там (на Фарнборо — ред.) будет только шале. Экспозиции там не будет", — заявил Туляков журналистам.
"Даже макетов на Фарнборо не везем", — добавил он.
В марте глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что авиасалоны в Ле Бурже и Фарнборо себя изжили, Россия делает акцент на участие в выставках в Китае, Сингапуре, Латинской Америке.
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