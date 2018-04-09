ОАК отказалась участвовать на британском авиасалоне Фарнборо

В марте в пресс-службе компании сообщали, что участие ОАК в авиасалоне в этом году остается под вопросом. Там отмечали, что последние годы присутствие корпорации на площадке Фарнборо носило «скорее имиджевый и чисто гражданский характер».

"Там (на Фарнборо — ред.) будет только шале. Экспозиции там не будет", — заявил Туляков журналистам.

"Даже макетов на Фарнборо не везем", — добавил он.