Участники клуба «Феникс» из Марьиной Рощи посетили эко-ферму «Российские альпаки»

Клуб социокультурных программ и проектов для людей с инвалидностью «Феникс», базирующийся в Марьиной Роще, на минувшей неделе организовал экскурсионную поездку на эко-ферму «Российские альпаки». Мероприятие прошло в рамках проекта «Клуб развития социального туризма для людей с инвалидностью „Окно в мир“.

— Альпака — домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи. Этих животных разводят в высокогорном поясе Южной Америки. Экскурсанты прогулялись по ферме, покормили альпака и сфотографировались с ними, — сообщила руководитель клуба Ольга Ермилина

Отмечается, что владельцы фермы также продемонстрировали участникам экскурсии методы обработки шерсти альпака и рассказали об истории возникновения фермы. (вт)