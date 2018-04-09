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Участники клуба «Феникс» из Марьиной Рощи посетили эко-ферму «Российские альпаки»
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Участники клуба «Феникс» из Марьиной Рощи посетили эко-ферму «Российские альпаки» 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Клуб социокультурных программ и проектов для людей с инвалидностью «Феникс», базирующийся в Марьиной Роще, на минувшей неделе организовал экскурсионную поездку на эко-ферму «Российские альпаки». Мероприятие прошло в рамках проекта «Клуб развития социального туризма для людей с инвалидностью „Окно в мир“.
— Альпака — домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи. Этих животных разводят в высокогорном поясе Южной Америки. Экскурсанты прогулялись по ферме, покормили альпака и сфотографировались с ними, — сообщила руководитель клуба Ольга Ермилина.
Отмечается, что владельцы фермы также продемонстрировали участникам экскурсии методы обработки шерсти альпака и рассказали об истории возникновения фермы. (вт)
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