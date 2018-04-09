В Оренбурге вспоминали Виктора Черномырдина 

Сегодня, 9 апреля, в Оренбурге прошел митинг в память о Викторе Черномырдине, губернатор Юрий Берг возложил цветы к памятнику.
«Где бы он не работал, он всегда с особой теплотой вспоминал Оренбуржье, вспоминал коллективы. При этом оставаясь очень добрым, простым человеком в общении. И к Оренбуржью у него всегда было особое отношение», — отметил Губернатор.
Кроме того, в митинге участвовали глава Оренбурга Евгений Арапов, глава Оренбургского района Василий Шмарин, ветераны и работники ООО «Газпром добыча Оренбург» во главе с генеральным директором Владимиром Кияевым.
Митинг прошел на газоперерабатывающем заводе, где Виктор Степанович был первым директором. Сегодня же на малой родине первого премьер-министра Российской Федерации — в Черном Отроге, прошел день открытых дверей в именном музее.
В Москве по случаю юбилея ветераны «Газпрома», работавшие с Черномырдиным, соберутся на памятном вечере.