В Оренбурге вспоминали Виктора Черномырдина

«Где бы он не работал, он всегда с особой теплотой вспоминал Оренбуржье, вспоминал коллективы. При этом оставаясь очень добрым, простым человеком в общении. И к Оренбуржью у него всегда было особое отношение», — отметил Губернатор.

Кроме того, в митинге участвовали глава Оренбурга Евгений Арапов , глава Оренбургского района Василий Шмарин, ветераны и работники ООО «Газпром добыча Оренбург» во главе с генеральным директором Владимиром Кияевым.

Митинг прошел на газоперерабатывающем заводе, где Виктор Степанович был первым директором. Сегодня же на малой родине первого премьер-министра Российской Федерации — в Черном Отроге, прошел день открытых дверей в именном музее.