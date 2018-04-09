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В Гагаринском районе открыты площадки для досуга в рамках проекта «Московское долголетие»
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В Гагаринском районе открыты площадки для досуга в рамках проекта «Московское долголетие» 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Пилотный проект «Московское долголетие» приглашает посетить площадки в ЮЗАО, где будут организованы занятия для горожан старшего возраста по разным направлениям. В каждом районе округа будет проходить несколько видов «активностей».
Пилотный проект «Активное долголетие» — пилотный проект направлен на создание условий для бесплатного досуга. Участниками проекта могут стать постоянно зарегистрированные в Москве пенсионеры при отсутствии медицинских противопоказаний.
ГБУ ТЦСО
«Ломоносовский»
филиал «Гагаринский» ОФП понедельник-пятница 11.15-12.15 11.15-12.15 8 (499) 137 89 87 Ленинский просп., д.39/1  ГБУ ТЦСО
«Ломоносовский»
филиал «Гагаринский» Гимнастика вторник-суббота 11.15-12.15 13.30-14.30 8 (499) 137 89 87 Ленинский просп., д.39/1  ГБУ ТЦСО
«Ломоносовский»
филиал «Гагаринский» Гимнастика вторник-четверг 15.45-16.45 8 (499) 137 89 87 Университетский пр-т, д.3  ГБУ ТЦСО
«Ломоносовский»
филиал «Гагаринский» Пение среда-пятница 16.00-17.00 8 (499) 137 89 87 Ломоносовский пр-т,12  ГБУ ТЦСО
«Ломоносовский»
филиал «Гагаринский» Художественно-прикладное творчество вторник-пятница 11.00-12.00 8 (499) 137 89 87 Ломоносовский пр-т,12  ГБУ ТЦСО
«Ломоносовский»
филиал «Гагаринский» Художественно-прикладное творчество вторник-пятница 16.00-17.00 8 (499) 137 89 87 Университетский пр-т, д.3  ГБУ ТЦСО
«Ломоносовский»
филиал «Гагаринский» Рисование среда 17.00-18.00 воскресенье 14.00-15.00 8 (499) 137 89 87 Ломоносовский пр-т,12
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