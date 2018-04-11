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Старшее поколение получило новые возможности
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Старшее поколение получило новые возможности 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Пилотный проект для жителей столицы старшего возраста «Московское долголетие» продолжает прием заявок на участие в нем.
Стать его участником несложно: нужно обратиться в ближайший к дому территориальный центр социального обслуживания (ТЦСО), заполнить анкету и отдать ее ответственному за этот проект сотруднику. Принять участие в программе может любой житель Москвы в возрасте от 55 лет.
Самые популярные направления, которые выбирают пенсионеры, — скандинавская ходьба и декоративно-прикладное искусство.
— Физические программы рекомендуются для каждого индивидуально с учетом пожеланий и возможностей здоровья, — поясняет заместитель директора ТЦСО «Чертаново» Елена Савостикова.
Главное преимущество спортивного направления — польза занятий для здоровья.
— Физическая активность поддержит здоровую массу тела, сохранит мобильность участников проекта и независимость от посторонней помощи, — считает главный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра профессор Ольга Ткачева. — Кроме того, такие занятия улучшат настроение, самооценку и даже качество сна.
Помимо спорта можно выбрать образовательные программы, например по английскому языку или компьютерной грамотности. А можно отдать предпочтение творческим направлениям, например танцам или пению. Все занятия проводятся бесплатно.
Кроме того, любой желающий может внести свои предложения по реализации пилотного проекта. А то и вовсе стать волонтером и вести занятия для участников программы.
Все это дает возможность москвичам старшего возраста чувствовать себя востребованными.
— Кто-то вышел на пенсию и сидит дома. Не у всех есть семьи, но им по-прежнему нужно с кем-то обмениваться новостями, обсуждать погоду, — говорит депутат Мосгордумы Вера Шастина.
Все направления проекта гарантируют участникам полноценное общение, и это еще один из его плюсов.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Леонид Печатников, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:
— Столица занимает лидирующее место в мире по темпам прироста продолжительности жизни. В последнее время каждый год город прибавляет практически по полгода ожидаемой продолжительности жизни. Цифры прошлого года показывают, что мы уже практически приблизились к отметке в 78 лет — это очень серьезный результат.
ЦИФРА
75 тысяч пенсионеров подали заявки на участие в проекте «Московское долголетие.
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