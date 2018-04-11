Старшее поколение получило новые возможности

Пилотный проект для жителей столицы старшего возраста «Московское долголетие» продолжает прием заявок на участие в нем.

Стать его участником несложно: нужно обратиться в ближайший к дому территориальный центр социального обслуживания (ТЦСО), заполнить анкету и отдать ее ответственному за этот проект сотруднику. Принять участие в программе может любой житель Москвы в возрасте от 55 лет.

Самые популярные направления, которые выбирают пенсионеры, — скандинавская ходьба и декоративно-прикладное искусство.

— Физические программы рекомендуются для каждого индивидуально с учетом пожеланий и возможностей здоровья, — поясняет заместитель директора ТЦСО «Чертаново» Елена Савостикова.

Главное преимущество спортивного направления — польза занятий для здоровья.

— Физическая активность поддержит здоровую массу тела, сохранит мобильность участников проекта и независимость от посторонней помощи, — считает главный гериатр Минздрава РФ , директор Российского геронтологического научно-клинического центра профессор Ольга Ткачева . — Кроме того, такие занятия улучшат настроение, самооценку и даже качество сна.

Помимо спорта можно выбрать образовательные программы, например по английскому языку или компьютерной грамотности. А можно отдать предпочтение творческим направлениям, например танцам или пению. Все занятия проводятся бесплатно.

Кроме того, любой желающий может внести свои предложения по реализации пилотного проекта. А то и вовсе стать волонтером и вести занятия для участников программы.

Все это дает возможность москвичам старшего возраста чувствовать себя востребованными.

Вера Шастина. — Кто-то вышел на пенсию и сидит дома. Не у всех есть семьи, но им по-прежнему нужно с кем-то обмениваться новостями, обсуждать погоду, — говорит депутат Мосгордумы

Все направления проекта гарантируют участникам полноценное общение, и это еще один из его плюсов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Печатников, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Столица занимает лидирующее место в мире по темпам прироста продолжительности жизни. В последнее время каждый год город прибавляет практически по полгода ожидаемой продолжительности жизни. Цифры прошлого года показывают, что мы уже практически приблизились к отметке в 78 лет — это очень серьезный результат.

ЦИФРА

75 тысяч пенсионеров подали заявки на участие в проекте «Московское долголетие.