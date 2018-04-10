На Ленинградком шоссе ликвидирована просадка люка

Рабочие привели в порядок участок Ленинградского шоссе и по просьбе активного жителя, который обратился на портал «Наш город», ликвидировали просадку люка на проезжей части.

Работы были выполнены в установленный срок. На портале опубликован официальный отчет за подписью руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Александра Орешкина

«По указанному адресу произведены работы по устранению просадки дорожного покрытия и приведению уровня крышки люка в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние. Благодарим за активное участие в жизни города», — говорится в сообщении.