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За месяц до Дня Победы вспомнили о вдовах ветеранов
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За месяц до Дня Победы вспомнили о вдовах ветеранов 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса posobya.ru  Ежегодную денежную выплату в размере 3308 рублей получат в этом месяце вдовы военнослужащих, павших в ходе Великой Отечественной войны, и семьи погибших инвалидов и участников ВОВ.
Такая форма социальной поддержки появилась по инициативе Светланы Орловой и принятием областного закона «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан».
Подобная выплата также предоставляется:
— вдовам отдельных категорий граждан, пострадавших от радиационного воздействия (вследствие Чернобыльской катастрофы, аварии на производственном объединении «Маяк», участников подразделений особого риска)
— семьям, погибших инвалидов и ветеранов боевых действий
— семьям, потерявших родственников из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших в мирное время
Как сообщает пресс-служба «белого дома» в этом году по 3308 рублей получат свыше 6 тысяч жителей региона на общую сумму более 20 миллионов рублей.
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