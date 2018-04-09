За месяц до Дня Победы вспомнили о вдовах ветеранов

Фото с ресурса posobya.ru Ежегодную денежную выплату в размере 3308 рублей получат в этом месяце вдовы военнослужащих, павших в ходе Великой Отечественной войны, и семьи погибших инвалидов и участников ВОВ.

Такая форма социальной поддержки появилась по инициативе Светланы Орловой и принятием областного закона «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан».

Подобная выплата также предоставляется:

— вдовам отдельных категорий граждан, пострадавших от радиационного воздействия (вследствие Чернобыльской катастрофы, аварии на производственном объединении «Маяк» , участников подразделений особого риска)

— семьям, погибших инвалидов и ветеранов боевых действий

— семьям, потерявших родственников из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел , погибших в мирное время

Как сообщает пресс-служба «белого дома» в этом году по 3308 рублей получат свыше 6 тысяч жителей региона на общую сумму более 20 миллионов рублей.