Нарушения на участке, за которые дачникам светят крупные штрафы

На своей земле все можно? На самом деле это заблуждение. Какие штрафы и за что могут выписать владельцу участка?

«Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц».

1. Чем владеем?

— Это — важный вопрос. Если, к примеру, в ваших документах на землю указано, что вид использования вашего участка — ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), а вы надумали устроить небольшой инкубатор по выращиванию цыплят, придется заплатить штраф, — разъясняет юрист Полина Тришина. — Такой цех мог бы быть, если у вас ЛПХ (личное подсобное хозяйство), но при одном условии — что цыплят вы выращиваете для личных нужд. Аналогично закон подходит и к использованию земли владельцами участков, выданных им для садоводства, огородничества и так далее. В общем, разместить автомойку, заводик, гостиницу, общежитие также не получится. Зато безбоязненно можно на таких участках строить беседки, летние кухни, бани, теплицы, гаражи, навесы и тому подобное.

К слову, в Подмосковье нередки ситуации, когда на на участках для ИЖС, ЛПХ либо садоводства ушлые владельцы строят многоквартирные дома. Не стоит покупаться на дешевизну квартир в таких строениях: хоть, увы, и не сразу, но такие нарушения в итоге выявляют и заставляют владельцев снести возведенную постройку. И — возместить ущерб, если суд примет такое решение.

Какой штраф

Для граждан — от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей. В отдельных случаях — от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей. Ст. 8.8 КоАП РФ.

2. Делаю как удобно?

— Представьте: позади вашего и соседских участков делали мелиорацию (скажем, там идет дренажная траншея). Но вам показалось, что удобнее будет сделать на задах своего участка гараж, а траншею засыпать и забетонировать под въезд в него. Решение неверное: надо оставить трубу, и лишь поверх нее — бетонную дорожку в гараж. В противном случае соседские участки погрузятся в трясину — ведь не зря же проводили эту траншею.

Какой штраф

Во-первых, соседи могут подать на вас в суд — ст. 11 ГК РФ дает им такое право. Во-вторых, вам придется за свой счет все привести в первоначальный вид. Не послушаетесь — штрафы будут немаленькие: до 50 тысяч рублей.

3. Ничье? Возьму себе

— Есть и такие владельцы, кто норовит прирезать себе землицы: то, строя забор, залезет на соседскую территорию, то и вовсе на чужом участке баню построит — мол, соседи там давно не появлялись, им все равно. На самом деле не все равно. И заявить о нарушении могут не обязательно соседи — выявить его могут и сами контролирующие органы, проводя внеплановые проверки.

Часто владельцы участков рассуждают так: «Все равно дорогой никто не пользуется — огорожу-ка я ее». И реализуют замысел, не задумываясь, что захват, огораживание «ничейных» участков земли влечет сразу несколько последствий. Во-первых, ответственность по закону. А во-вторых, что будет, если случится беда? Как проедет скорая помощь или пожарная машина? Сама по себе такая помеха для проезда автомобилей экстренных служб, к сожалению, ненаказуема. Но ушлому владельцу стоит помнить: в случае пожара его дом тушить не станут, позаботятся о том, чтобы соседние не пострадали.

Какой штраф

От 1 до 2% от кадастровой стоимости, но не менее 5 тысяч рублей. Ст. 7.1 КоАП.

4. Все в навоз?

— Многие владельцы дач любят все хранить «на всякий случай». К таким «нужным» вещам относят и строительные отходы, и много чего другого. В общем, захламляют участок так, что и земли уже не видно. И, видимо, не в курсе, что на этот счет в законе есть специальная статья (ст. 85 Земельного кодекса).

Другие не скупятся на бетон, безжалостно срезая или засыпая песком плодородный слой почвы. Если участок выдан им под садоводство или огородничество, это уже нарушение.

А третьи предпочитают все с глаз долой, но до мусорных контейнеров почему-то не доходят, а все норовят в землю закопать. В том числе стекло, полиэтилен, металл и тому подобные вещи. Законодательство между тем называет такие действия «несанкционированным выбросом мусора». Отдельное наказание предусмотрено для тех, кто считает возможным размещать отходы в лесу, в том числе вывести туда свой канализационный сток.

Какой штраф

За порчу земель — от 1 до 5 тысяч рублей. Ст. 8.6 КоАП.

За закопанные отходы — от 1 до 2 тысяч рублей. Ст. 8.1 КоАП.

За загрязнение лесов — от 2 до 3,5 тысяч рублей. Ст. 8.31, ч. 2 КоАП.

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5. У вас скважина?

— Хорошо, если ваша скважина не глубже 5 метров. Хуже, если глубже — настолько гражданам ни бурить, ни строить не разрешено. И еще один момент: предположим, вы вырыли скважину и решили ту водицу продавать (ну, полезная очень!). Так вот, если объем извлекаемой воды превышает 100 кубометров в сутки, вам обязательно будет нужна лицензия.

Какой штраф

От 3 до 5 тысяч рублей. Ст. 7.3 КоАП.

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6. По шашлычку?

— Думаете, на своей земле и мангал можете установить где хотите? Это не так. На сей счет есть четкие правила. Все строения должны располагаться не менее 5–7 метров от того места, где будет стоять мангал. В радиусе 2 метров от открытого огня не должно быть легковоспламеняющихся материалов, а вокруг мангала в радиусе 10 метров не должно быть ни мусора, ни сухой растительности, ни промасленных тряпок. Дым не должен попадать на территорию соседних участков. В тенечке тоже его поставить не получится: над мангалом не должно быть веток, а рядом — деревьев или кустов. Под мангалом должна быть забетонированная или каменная площадка, а рядом с ним — либо 10-литровое ведро воды, либо огнетушитель. Огонь не должен подниматься выше, чем на полметра, а если скорость ветра выше 10 м/с, то и вовсе шашлык придется отложить.

Какой штраф

От 2 до 4 тысяч рублей. Ст. 20.4 КоАП и законодательство по требованиям пожарной безопасности.

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7. За дровами — в соседний лесок?

— Прямо за участком лес? И хочется нарубить дров, пока никто не видит? На самом деле это может обернуться не только штрафом, но и уголовной ответственностью. На своем участке — рубите хоть все плодовые деревья под корень, никто слова не скажет. Лесные насаждения даже на своем участке считаются государственными, и тут юридическая практика неоднозначная. А вот в лесах и на улицах уже зона действия закона.

Впрочем, и на своем участке стоит быть внимательнее. Так, хоть закон и не регламентирует то, как на вашем участке размещены постройки и какой высоты деревья, все же стоит думать о соседях. Если из-за вашего дома, сарая или высокого дерева чей-то огород оказывается в густой тени, он может подать на вас иск. А суд вполне может обязать вас перенести строения, уменьшить этажность, изменить конфигурацию кровли, кронировать либо спилить деревья.

Какой штраф

От 3 до 4 тысяч рублей. Ст. 8.28 КоАП.

Если же ваша вырубка была крупной (то есть если нарубили вы на 50 тысяч рублей), это уже попадает под действие ст. 260, ч. 2 и 3 УК — и штраф от 500 тысяч рублей (но в пределах дохода за три года), а могут и привлечь к обязательным или исправительным работам или даже посадить на срок до двух лет. Притом привлечение к уголовной ответственности не исключает обязанности возместить ущерб лесу.

Да мы их валежником закидаем — Госдума разрешила!

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