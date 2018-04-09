Первый этап строительства храмового комплекса Казанской Божией Матери в Восточном Измайлово завершен

На сегодняшний день завершен первый этап строительства храмового комплекса, храм постепенно дополняется административными, приходскими службами, воскресной школой. Причем внешне располагаться они будут в едином здании.

Ранее руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин , курирующий «Программу-200» от столичного Стройкомплекса, отмечал, что храм относится к самым необычным объектам Программы.

Строительство храмового комплекса ведется на месте старого административного здания, отданного более пятнадцати лет назад под нужды церкви. Начался проект еще в 2001 году, когда Министерство путей сообщения передало РПЦ двухэтажное ветхое здание. Тогда само здание представляло собой небольшое тесное помещение, совершенно не приспособленное для богослужений, и не вмещающее всех желающих. Поэтому и родилась идея реконструкции. Было принято решение не сносить его сразу под ноль, а реконструировать сначала одну часть старых помещений, потом вторую, чтобы не прерывать богослужений, одновременно ведя работы на новом храме. Позднее проект включили в городскую Программу.

Строительство храма ведется практически в шаговой доступности для жителей окружающих домов, поэтому они принимают активное участие в строительстве. Располагается он в глубине жилого квартала по 9-й Парковой улице, рассчитан на 350–400 прихожан.

Куратор Программы («Программа-200″) строительства православных храмов в Москве, советник Мэра столицы, депутат Госдумы ФС РФ Владимир Ресин , посетил в субботу с инспекционной поездкой храм в честь Казанской иконы Божией Матери и рассказал о том, что реализуемый проект очень интересен для Москвы в плане своей экономичности, может стать примером для тиражирования в других округах столицы, где не так-то просто найти свободный участок под храмовое строительство, а ветхих зданий, без которых город может обойтись, вполне достаточно.

На сегодняшний день в главном храме, восточной его части, который создавался по канонам русского зодчества в стиле 17–18 веков, полностью завершена внутренняя отделка здания, приступили к устройству иконостаса, также все силы сосредоточены на благоукрашении. В западной части храма строители поднимают стены будущей пристройки, два этажа возведены, выходят на третий. Планируется, что все общестроительные работы на храмовом комплексе будут завершены в две тысячи восемнадцатом году.

Храмовый комплекс будет являться одним из ярких образцов новой системы координации всех работ в рамках Программы строительства православных храмов.

Стоит напомнить, что Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. Ее цель — обеспечить жителей города церквями в шаговой доступности, где они действительно нужны.

Вместе со строительством новых храмов, Программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.