На Дубнинской улице залатали дорожную яму

На проезжей части Дубнинской улицы залатали дорожную яму. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель.

В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью и. о. директора ГБУ «Автомобильные дороги» Максима Маликова.

«Проведены работы по локальному ямочному ремонту. Проблема устранена. На данный момент на указанном участке объекта дорожного хозяйства аварийных разрушений нет», — говорится в ответе.