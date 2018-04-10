Администрация Сочи добилась сноса двух самостроев

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко рассказал, что ситуация с самостроями осложнена тем, что у муниципалитетов практически нет механизмов влияния на ситуацию. При этом контрольно-надзорные органы стремятся занимать наблюдательную позицию, сообщает пресс-служба Краснодарского края.

По словам Алексеенко, был выработан алгоритм, который сократил время от обнаружения незаконной стройки до обращения в суд до 15 дней. При этом ранее этот срок составлял несколько месяцев.

Активная фаза сносов началась с двух объектов. В числе нарушений — превышение этажности и площади застройки. При этом оба дома владельцы пытались узаконить через суды. Однако краевая и городская администрации довели процесс до сноса. Всего же в городе добиваются сноса почти 70 объектов.