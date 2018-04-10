Ещё
Администрация Сочи добилась сноса двух самостроев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Администрация Сочи добилась сноса двух самостроев 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко рассказал, что ситуация с самостроями осложнена тем, что у муниципалитетов практически нет механизмов влияния на ситуацию. При этом контрольно-надзорные органы стремятся занимать наблюдательную позицию, сообщает пресс-служба Краснодарского края.
По словам Алексеенко, был выработан алгоритм, который сократил время от обнаружения незаконной стройки до обращения в суд до 15 дней. При этом ранее этот срок составлял несколько месяцев.
Активная фаза сносов началась с двух объектов. В числе нарушений — превышение этажности и площади застройки. При этом оба дома владельцы пытались узаконить через суды. Однако краевая и городская администрации довели процесс до сноса. Всего же в городе добиваются сноса почти 70 объектов.
«ФедералПресс» напоминает, что застройщик пообещал за два месяца полностью восстановить горевший самострой в Сочи.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Медики сутки скрывали, что ввели формалин вместо физраствора Екатерине Федяевой В петербургской мечети избили пенсионера Представители Оренбургской области прибыли на место крушения Ан-148 в Подмосковье
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков323
МиГ-31 превратили в крылатую ракету40
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148100
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД65
Познер ответил на вопрос о совете Путину30
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение