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Россия на пути к новой системе переработки отходов
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Россия на пути к новой системе переработки отходов 

Мир24 2 часа назад
С 2019 года правила игры на мусорном рынке будут определять региональный оператор, которого чиновники в каждом городе выберут самостоятельно. Новый мусорный оператор будет решать, как собирать отходы, как их перерабатывать, а также какие цифры будут в платежной квитанции за ЖКХ.
«Меняется схема прохождения потоков. Собственник будет платить региональному оператору. Их может быть несколько в Москве», — пояснил председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.
Как изменяться цифры в платежке, эксперты прогнозировать пока не могут. Все будет зависеть от того, какая компания будет отвечать за мусор. Какие технологии захоронения она будет использовать, и что еще важнее, в каком регионе. Например, за пределами Москвы утилизация намного дешевле. Так как там ниже стоимость земли и уровень зарплат.
Кроме выбора регионального оператора, в мусорной реформе заложена важная идея — это постепенный отказ от захоронения на полигонах, чтобы в дальнейшем весь мусор перерабатывался на специальных, высокотехнологичных предприятиях. Объем переработки твердых коммунальных отходов должен увеличиться с нынешних 4-5% до 80% к 2030 году.
Помимо строительства мусоросжигающих предприятий, Россия нуждается в заводах по переработке. Таких компаний в России сегодня крайне мало. Хотя успешные примеры есть. На одном из заводов перерабатывают макулатуру.
В проблеме борьбы с мусором важно не только финансовое вливание, но и прежде всего ответственность каждого человека. Есть надежда, что уже скоро в России сократят использование упаковки и придут к раздельному сбору мусора.
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