Ещё
«Нижегородпассажиравтотрансу» назначат нового директора со следующей недели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Нижегородпассажиравтотрансу» назначат нового директора со следующей недели 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проанонсировал журналистам назначение со следующего понедельника нового руководителя муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» (МП «НПАТ»).
Фамилию и имя нового генерального директора Панов называть не стал, добавив: «Вы его не знаете, он не местный».
Напомним, что нынешний руководитель МП «Нижегородпассажиравтотранс» Дмитрий Цыганков возглавил предприятие зимой 2016 года. С тех пор он работал в статусе и. о. генерального директора.
В январе 2018 года стало известно, что прокуратура направила в адрес главы Нижнего Новгорода информацию о нахождении Цыганкова в должности и.о. генерального директора МП «НПАТ» при том, что он является учредителем и акционером нескольких коммерческих структур.
Сообщалось также о проведении проверочных мероприятий в МП «НПАТ». По данным прокуратуры, сотрудников полиции интересовало изменение в одностороннем порядке цены на предоставляемое нижегородскому муниципальному предприятию топливо.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
США ввели санкции против югорского миллиардера Эксперт-финансист объяснил падение рубля «Ажиотажный спрос на онлайн-кассы начнется уже в мае»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авиаудару по Сирии нашли объяснение84
Эрдоган нацелился на Донбасс155
Черный понедельник наступил для России794
Российские миллиардеры стремительно беднеют284
Путин поговорил с Меркель52
Видео
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение