«Нижегородпассажиравтотрансу» назначат нового директора со следующей недели

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проанонсировал журналистам назначение со следующего понедельника нового руководителя муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» (МП «НПАТ»).

Фамилию и имя нового генерального директора Панов называть не стал, добавив: «Вы его не знаете, он не местный».

Напомним, что нынешний руководитель МП «Нижегородпассажиравтотранс» Дмитрий Цыганков возглавил предприятие зимой 2016 года. С тех пор он работал в статусе и. о. генерального директора.

В январе 2018 года стало известно, что прокуратура направила в адрес главы Нижнего Новгорода информацию о нахождении Цыганкова в должности и.о. генерального директора МП «НПАТ» при том, что он является учредителем и акционером нескольких коммерческих структур.

Сообщалось также о проведении проверочных мероприятий в МП «НПАТ». По данным прокуратуры, сотрудников полиции интересовало изменение в одностороннем порядке цены на предоставляемое нижегородскому муниципальному предприятию топливо.