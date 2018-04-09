«Школы должны зарабатывать, а не клянчить». В новосибирской мэрии задумались о работе со стартапами учеников

Трость в библиотеку

Детским проектам «Городских технологий» был отведен первый этаж новосибирского экспоцентра, та его территория, что рядом с импровизированной сценой. Оргкомитет постарался показать самые лучшие разработки, что могли сделать новосибирские школьники. Так учащиеся лицея №126, по их собственному признанию, придумали модели робота из конструктора LEGO на колесиках, который передвигается по радиосигналу от одной станции к другой.

«Проект «Умная трость» ориентирован на слабовидящих горожан — роботизированная трость, движущаяся по маячкам, поможет дойти от «пункта А» в «пункт Б». Сейчас пытаемся договориться с библиотекой для незрячих, и принесем в ТРЦ «Галерею» пробную модель для испытаний», — делится планами 11-классник Георгий Соловьев , один из авторов проекта. Тут же он вздыхает, замечая, что стоимость робота в 10 тысяч рублей многим потенциальным покупателям кажется «слишком дорогой».

Схожие проблемы у учеников технологического лицея №176 из Карасука. Фрезерный станок, работающий на программном коде и подсоединенный к ноутбуку, с их слов, прорыв для уроков технологии. Теперь ученику достаточно написать программу, по которой станок и будет выпиливать нужную деталь. Но опять же контрагентов отпугивает цена станка — больше 100 тысяч рублей.

Эта проблема для школьных проектов системная — самим школьникам не хватает компетенций и знаний для работы по поиску инвесторов и потребителей. Руководители общеобразовательных учреждений скорее выполняют функции научных наставников и мотиваторов. Возможное решение проблемы — в уполномоченном отделе муниципалитета, который в режиме «ручного управления» помогал бы сводить инноваторов и разработчиками с инвесторами.

Меняя парадигму

«На самом деле, это давняя проблема, вне зависимости, кто руководитель города. Трансфер научных разработок, инновационных предложений стремится к нулю, этой системы просто не существует. Депутаты горсовета всегда задавали вопрос — есть ли в выставках предметный смысл? В чем тогда эффективность форума, если мы не можем похвастаться, что на сегодня технологии применяются в реальном секторе?», — горестно заметил председатель комиссии по научно-производственному потенциалу и предпринимательства новосибирского горсовета Игорь Салов

По его мнению, для эффективной работы мэрии должен быть принят закон на федеральном уровне, который обязывал бы представителей региональной и муниципальной власти применять технологии, победившие на конкурсе, «в городском хозяйстве».

Сказанное Саловым справедливо в отношении городских общеобразовательных учреждений. Сельским школам и лицеям, в лице упомянутого 176 технологического лицея из Карасука, повезло больше — они могут участвовать в областной программе с громким названием: «Инженерные компетенции — сила развития Родины». Автор программы, депутат регионального заксобрания Юрий Зозуля уверен, что проект помогает изменить парадигму современной школы — «она больше не клянчит деньги, а зарабатывает сама, путем создания технологических предпринимательских компаний». В качестве примера Зозуля привел школу из Баганского района, которая выиграла грант на реализацию проекта по выращивания генетически здорового картофеля.

«Это, по сути, генная инженерия в школе. Дети собрали из клеток картофель, вырастили необходимые для посева клубни в теплице, засеяли поле, продали урожай фермерам и магазинам. И заработали денег на школьные нужды. Да, это выходит за рамки привычного образования, но мне кажется, что за этим — будущее. Мы обучаем искать и находить информацию, анализировать ее, систематизировать и применять», — поделился опытом депутат.

Интересно, что в перечне школ, участвующих в областной программе, почти отсутствуют городские, новосибирские общеобразовательные учреждения. «Их амбиции упираются в количество получаемых денег — нужна еще некая дополнительная мотивация. Потому приходится бегать, а нам этого не надо», — уточнил Зозуля.

Детям — бизнес-компетенции

Возможно, причина недостаточной мотивации кроется в отсутствии выстроенной работы мэрии Новосибирска с городскими школьными проектами. Эту мысль подтвердила руководитель ресурсного центра «Детский технопарк» Татьяна Колесникова

«С нами сотрудничает региональный Минобр и Академпарк, а город никак не занимается, не мониторит проекты, им это в принципе неинтересно. И это притом, что актуальность отдельных разработок ну просто очевидна. Взять, допустим, ту же самую «Умную трость» от лицея №126. Она просто необходима всем торговым центрам, если вспомнить трагедию в «Зимней вишне» — робот сможет найти путь в условиях полного задымления помещения. Но никто этого не понимает», — эмоционально заметила Колесникова. Взаимодействие с Академпарком выражается в «детском треке» в рамках образовательной программы для стартап-проектов «А-Старт». По словам Колесниковой, детей учат «бизнес-компетенциям и умениям работать на рынке и находить инвесторов». Впрочем, это больше актуально для областных, т.е. районных школьных проектов.

Тем не менее, надежда на улучшении ситуации имеется. Дело в том, что в управлении науки и внедрения научных разработок мэрии задумались о создании единого реестра научных проектов, в том числе и школьных. «Это пока все на бумаге, есть только техническое задание по сайту, который будет банком-накопителем. В идеале надеемся, что в виртуальном пространстве заработает вилка: „участник — инвестор — оценочная комиссия“. Пока прикидываем, как все можно быстро запустить в работу», — рассказали в управлении.