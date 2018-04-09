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Путин наградил исполнительного директора Pirelli Марко Тронкетти Проверу
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Путин наградил исполнительного директора Pirelli Марко Тронкетти Проверу 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Президент Владимир Путин наградил исполнительного директора итальянского производителя автопокрышек Pirelli Марко Тронкетти Проверу орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что Провера удостоен награды за «вклад в реализацию крупных российско-итальянских экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику РФ».
Компания Pirelli является участником совместного предприятия с госкорпорацией Ростех Pirelli Tyre Russia, которое владеет двумя заводами — в Воронеже и Кирове. Там производят шины для легковых и грузовых автомобилей под маркой Pirelli.
Pirelli принадлежит китайскому государственному химическому холдингу ChemChina. Марко Тронкетти Провера владеет примерно 26 процентами акций производителя покрышек.
Кроме того, данным указом президент Владимир Путин наградил экс-главу NASA, бывшего астронавта Чарльза Болдена и астронавта Томаса Стаффорда орденами Дружбы за «большой вклад в развитие сотрудничества в области космонавтики» между РФ и США.
Также президент наградил медалью «За отвагу» сирийских журналистов Халеда Гассана Аль-Хатыба (посмертно), Мухаммада Сулеймана Хамхама и Муутаза Сулеймана Якуба.
В этом же документе говорится о награждении гражданки Казахстана, директора мемориального музея Михаила Шолохова Ольги Чекановой медалью Пушкина, а председателя ООО Управляющая компания «Содружество» Александра Луценко — медалью «За труды по сельскому хозяйству».
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