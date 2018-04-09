Судьба сочинских самостроев предрешена администрацией Краснодарского края

Краснодар . 9 апреля — Новая Кубань. В Сочи начали принимать кардинальные меры по борьбе с самостроями. Они обусловлены случившимся на ул. Пятигорской. В начале месяца там сгорел пятиэтажный дом. Оказалось, что он был узаконенным через суд самостроем. Огонь распространялся стремительно, вероятно из-за того, что при возведении применялись легковоспламеняющиеся деревянные конструкции. Рядом со сгоревшим домом стоит ещё один такой же.

Контролировать ситуацию с самостроями на уровне муниципалитетов крайне сложно из-за отсутствия необходимых рычагов давления, а может быть и по-другим причинам… Так или иначе, по словам первого вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко , контрольно-надзорные органы почему-то стремятся занимать наблюдательную позицию.

Они поручили проконтролировать обстановку на строительном рынке в Сочи межведомственной комиссии. Руководит ею Алексеенко.

— Мы проделали очень большую работу. Совместными усилиями выработан алгоритм, который сократил время от обнаружения незаконной стройки до обращения в суд до 15 дней. Ранее этот срок составлял несколько месяцев, — цитирует пресс-служба краевой администрации вице-губернатора.

Активная фаза сносов началась с демонтажа двух объектов на ул. Ружейной в Сочи. С 2016 года застройщики все пытаются узаконить их через суды. Объекты возведены с превышением этажности и нарушениями площади застройки.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов пояснил, что застройщикам ещё и придется оплатить услуги подрядной организации, занимавшийся демонтажем:

— Если застройщик этих домов на Ружейной не внесет ту сумму, которую подрядчик потратил на снос дома, то и земельный участок, который также сегодня арестован, будет передан подрядчику, который производил снос.

Всего в Сочи будет снесено 70 подобных самостроев.