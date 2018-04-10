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Мостотрест рассказал об изменениях в разводке питерских мостов
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Мостотрест рассказал об изменениях в разводке питерских мостов 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
В разводке мостов будет только одно изменение. После открытия Тучкова моста, который в прошлом году был на реконструкции, изменилось количество разводок Биржевого (он дублировал график Тучкова). С этого года Тучков мост возвращается к прежнему режиму работы — две разводки за ночь, а Биржевой — к одной разводке.
«Кстати, Биржевой мост станет следующим по капитальному ремонту мостов. Понимая его техническое состояние будем разводить его один раз в ночь, чтобы экономить ресурс механизмов», — отметил А. Кочин.
Отчитался о проделанных работах в сезон межнавигации главный инженер «Мостотреста» Андрей Белашов. Он отметил, что по традиции на всех мостах города были проведены плановые работы, которые исправляли возникшие в период навигации дефекты.
Кроме того, к новому сезону на Володарском мосту были установлены новые штоковые уплотнения на гидроцилиндрах привода крыла. На мосту Александра Невского выполнен ремонт насосных установок. А Сампсониевский мост получил модернизированную схему управления разводным пролетом.
Также на нескольких объектах были установлены новые подсветки.
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