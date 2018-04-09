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В Тимирязевку вернулись рыжие огари
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В Тимирязевку вернулись рыжие огари 

Префектура САО города Москвы 27 минут назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Сегодня на территории Тимирязевской академии появилась первая пара огарей. Птицы прилетели с зимовки и осваиваются в родных местах.
Лёд на озере еще не растаял, на лужайках едва пробивается зелень травы, а первая пара огарей уже прилетела на территорию Тимирязевки. У академического пруда птицы спокойно щиплют побеги первой весенней травы и деловито «разговаривают» между собой. Вид пернатой идиллии привлекает: прохожие замедляют шаг и любуются птицами. Природа окрасила пернатых в ярко-коричневый цвет, их еще называют красными утками. Крылья у птиц белые, а маховые перья — черные. У самца в период гнездовья появляется черная полоска на шее.
Огари — самые крупные среди уток — по своим размерам напоминают гусей: в полете их можно легко перепутать. Гнездятся они в дуплах, под корягами, но больше всего любят чердачные помещения высоток, например, шестнадцатиэтажное общежитие № 8 Тимирязевской академии. Когда приходит время летать, птенцы просто пикируют с крыши высотки. И всегда приземляются, не разбиваясь. А на пруду они учатся плавать, кормиться.
«На территории Тимирязевской академии традиционно проживает четыре пары огарей. Эти пернатые раньше жили только в Греции, Маньчжурии, двух Китайских провинциях, в Африке и в Эфиопии. Как-то много лет назад несколько пар этих уток завезли в Московский зоопарк, но работники не успели им подрезать крылья: птицы улетели. Сегодня этих красивых пернатых можно увидеть на многих прудах Москвы», — отметила доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии, академик РАЕН, вице-президент Союза охраны птиц России Любовь Маловичко.
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