ТМХ выиграл первый тендер в Аргентине на ремонт тепловозов на $29,7 млн

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. «ТМХ-Аргентина» (дочернее предприятие "Трансмашхолдинга" ) выиграл тендер на ремонт подвижного состава китайского производства, приобретенного ранее правительством Аргентины . Как сообщается в пресс-релизе ТМХ, это первый тендер, выигранный «ТМХ-Аргентина».

Отмечается, что «ТМХ-Аргентина» отремонтирует за два года 24 тепловоза модели SDD7 и 160 вагонов, произведенных компанией CRRC. Общая стоимость работ составит $29,7 млн "Работы будут производиться в Ретиро (район города Буэнос-Айрес , в котором сосредоточены порт и крупные конечные станции трех железных дорог), а также в депо «Mechita», в которое будет инвестировано $3 млн", — прокомментировал итоги тендера генеральный директор «ТМХ— Аргентина» Франко Компарато, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь генеральный директор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа отметил, что холдинг планирует инвестировать в развитие производственной и ремонтной базы на территории Аргентины до €170 млн В начале 2017 года ТМХ учредил в Аргентине совместное предприятие — ООО «ТМХ— Аргентина».

В декабре 2017 года «ТМХ-Аргентина» подписал договор с Trenes Argentinos Infraestructura, находящимся в подчинении министерства транспорта Аргентины, в соответствии с которым получил железнодорожное депо «Mechita» в пользование на три года с задачей реабилитировать и модернизировать депо.

Участие в крупных железнодорожных проектах на территории Аргентины может быть перспективным для российских компаний, таких как РЖД , группа «Синара» и «Трансмашхолдинг», говорил ТАСС в конце мая 2017 года министр транспорта РФ Максим Соколов по итогам двусторонней встречи со своим аргентинским коллегой Гуилермо Дитрихом.

Предприятия «Трансмашхолдинга» выпускают магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта.