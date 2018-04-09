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СМИ: коэффициент аварийности в ВВС США достиг семилетнего максимума
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СМИ: коэффициент аварийности в ВВС США достиг семилетнего максимума 

ТАСС 31 минуту назад
ТАСС, 9 апреля. Количество технических и иных сбоев без серьезных случаев травматизма в ВВС США неуклонно увеличивается с 2013 года, в прошлом году оно достигло семилетнего максимума — 667 инцидентов. Как сообщила в воскресенье газета Military Times, в 2011 году произошло 573 инцидента.
Издание отметило, что повышение коэффициента аварийности в ВВС страны, в частности, увеличение числа инцидентов «Класса С» (поломок техники и сбоев, повлекших ущерб в размере от $50 тыс. до $500 тыс. или травматизм с временной потерей работоспособности) является весьма тревожной тенденцией, чреватой возникновением более серьезных ЧП и потерями личного состава.
"Это является ранним предупреждением о наличии проблемы, требующей решения до того, как она приведет к чему-то более плачевному", — заявил газете директор Проекта обеспечения безопасности воздушно-космических систем при Центре стратегических и международных исследований Тодд Харрисон. Он отметил, что за период с 2013 года количество инцидентов «Класса С» возросло в ВВС на 16%. Большая часть этих инцидентов, по данным Military Times, связана с эксплуатацией самолетов A-10 Thunderbolt II, нескольких транспортных самолетов и истребителей F-16 Fighting Falcon.
По мнению отставного генерала ВВС США Герберта Карлайла, сложившаяся в военно-воздушных силах страны ситуация является следствием предпринятых в 2013 году сокращений ассигнований на нужды вооруженных сил, в частности. «Сегодня мы пожинаем плоды, посеянные нами во время наложения секвестра (на вооруженные силы — прим. ТАСС), — сказал он изданию. — Если мы будем и далее следовать нынешним курсом… то следующим этапом будет потеря человеческих жизней».
Это мнение разделяет и бывший министр обороны США Чак Хейгел (2013-2015 годы), вынужденный в свое время, по его словам, смириться с сокращением оборонного бюджета. «Мы в течение месяцев не проводили тренировок. Конечно, все это сказалось на боеготовности. Это сказалось на всех наших оборонных объектах», — приводит газета слова экс-министра.
В течение многих лет, как указала Military Times, ВВС были активно задействованы в войнах в Афганистане, Ираке и Сирии, равно как и в сдерживании возросшей военной активности КНДР, России и Китая. При такой нагрузке необходим более интенсивный уход за самолетами, но в ВВС не хватает квалифицированных авиамехаников, штат которых также урезали в «период секвестра». И хотя, как пишет газета, с тех пор это упущение почти устранили, в ВВС по-прежнему ощущается острая нехватка высококвалифицированных специалистов.
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