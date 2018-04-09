Жители района смогут поучаствовать в благотворительном флэшмобе «Начни с себя» 

Многодетным семьям торжественно вручили из рук Вячеслава Шуленина три планшета. Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции «Доброе дело».
Проект поспособствует обеспечению социально незащищенных граждан электронными устройствами. Благодаря гаджетам, они смогут совершать множество операций.
Электронные устройства по району принимают в Государственном бюджетном учреждении Территориальный центр социального обслуживания по адресу: улица Таганская, дом 40-42.
Все желающие могут присоединиться к флешмобу и проекту. Для участия необходимо принести свои гаджеты на указанный адрес и выставить фотографии в социальные сети с хэштегом #ДоброеДело, #Начниссебя.