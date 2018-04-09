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В Махачкале установили копию истребителя Героя Советского Союза Акаева
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В Махачкале установили копию истребителя Героя Советского Союза Акаева 

ТАСС 55 минут назад
МАХАЧКАЛА, 9 апреля. /ТАСС/. Копию истребителя Ил-2, на котором воевал Герой Советского Союза Юсуп Акаев в годы Великой Отечественной войны, установили в историческом парке "Россия — моя история" в Махачкале, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе музейного комплекса.
"Точная копия самолета-истребителя Ил-2, на котором воевал Герой Советского Союза летчик-испытатель Юсуп Акаев, установлена в историческом парке Махачкалы. Все работы по монтажу завершены, и музейно-выставочный комплекс с уникальным экспонатом открыт для посетителей", — сказал представитель пресс-службы.
По его словам, в создании точной копии истребителя принимали участие специалисты конструкторского бюро им. Ильюшина, а также представители нескольких заводов Минобороны России. «Специалистам удалось воссоздать металлический авиаконструктор реальных размеров — 11,6 на 14,6 метров. Настолько подробной копии самолета в России пока не существует», — отметил собеседник агентства.
Как рассказал руководитель махачкалинского комплекса «Россия — моя история» Махти Рамазанов, изначально предполагалось установить подлинник, для которого в проекте здания даже отвели место. «Однако самолет-подлинник настолько подвергся коррозии, что во время подъема со дна Черного моря, сломался на части, и ученые пришли к выводу, что штурмовик восстановлению не подлежит», — рассказал Рамазанов.
" [После] я вышел с предложением воссоздать точную копию… Исторические материалы изучались достаточно долго и тщательно. Несмотря на то, что это был серийный выпуск, у каждого самолета были свои особенности. С учетом всего этого нам удалось реализовать задуманное", — отметил Махти Рамазанов.
Командира авиационной эскадрильи капитана Юсупа Акаева в ноябре 1943 года на Ил-2 сбили над Керченским проливом. Экипаж спас катер ВМФ. Звание Героя Советского Союза Акаеву присвоили в августе 1944 года.
Второй в России
Второй в России по величине мультимедийный парк «Россия — моя история» в Дагестане торжественно открыли 19 октября 2017 года. Общая площадь мультимедийного парка составляет 13 тыс. кв. м — второй по величине после московского парка, площадь которого достигает 27 тыс. кв. м.
В историческом парке в Махачкале также организовали региональную выставку «Мой Дагестан», которая отображает дореволюционные события, историю советского периода, перестройки и современного Дагестана. С момента открытия исторического парка его посетили более 100 тысяч человек. На площадке музея создали уникальную образовательную площадку. Здесь, помимо экскурсий, регулярно проходят тематические мероприятия для студентов и школьников, а также открыта бесплатная библиотека.
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