В Кургане проведут ремонт дороги, которого горожане ждали 25 лет

Администрация Кургана пообещала отремонтировать дорогу в 5-м микрорайоне Заозёрного, этого решения горожане ждали последние 25 лет, сообщают активисты движения «Наш Заозёрный ».

По словам общественников, деньги на ремонт дороги вдоль домов ЖК «Апельсин» планируют выделить уже этим летом. Активисты уточняют, что жители района много раз обращались к городским властям с просьбой благоустроить путь, по которому их дети идут в школу №56 и гимназию №19.

Напомним, ранее жительница Заозёрного выступила с инициативой о переносе конечной остановки нескольких маршрутов автобуса, чтобы сделать её более доступной для жителей новых микрорайонов.