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Трамвайную ветку до Академического в Екатеринбурге протянет концессия
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Трамвайную ветку до Академического в Екатеринбурге протянет концессия 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Администрация Екатеринбурга в ближайшие годы намерена сделать акцент на развитие экотранспорта. Об этом "Уралинформбюро" заявил замглавы горадминистрации Евгений Архипов.
"На сегодняшний день полным ходом ведется проектирование трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Рассматриваются варианты строительства метро и трамвайного маршрута в микрорайон Солнечный. Также активно идет работа над проектом концессионного соглашения по трамвайной ветке в микрорайон Академический. Уже есть конкретные предложения и трассовые проработки. Также известны ценовые и технические характеристики проекта. Именно такие вещи, связанные с экологическими видами транспорта, мы будем развивать и дальше ", — отметил вице-мэр.
По его словам, технологию строительства в рамках концессионного соглашения, которую намерены использовать при прокладке трамвайной ветки в Академический, «обкатают» на строительстве дублера улицы Металлургов.
Ранее по теме: Судьбу «академического» трамвая решат после Нового года Трамвай до Академического отличился на «Инфраструктурном тест-драйве»
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