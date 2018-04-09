Трамвайную ветку до Академического в Екатеринбурге протянет концессия

"На сегодняшний день полным ходом ведется проектирование трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Рассматриваются варианты строительства метро и трамвайного маршрута в микрорайон Солнечный. Также активно идет работа над проектом концессионного соглашения по трамвайной ветке в микрорайон Академический. Уже есть конкретные предложения и трассовые проработки. Также известны ценовые и технические характеристики проекта. Именно такие вещи, связанные с экологическими видами транспорта, мы будем развивать и дальше ", — отметил вице-мэр.

По его словам, технологию строительства в рамках концессионного соглашения, которую намерены использовать при прокладке трамвайной ветки в Академический, «обкатают» на строительстве дублера улицы Металлургов.

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