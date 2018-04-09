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Благотворительное «Большое весеннее путешествие» расскажет о детском счастье
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Благотворительное «Большое весеннее путешествие» расскажет о детском счастье 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
«Мы все созданы для того, чтобы помогать друг другу». Таков лейтмотив благотворительного шоу «Большое весеннее путешествие», которое состоится 12 апреля в московском Театриума на Серпуховке. Об этом рассказал на пресс-конференции НСН один из организаторов проекта актёр автор и художественный руководитель образовательного и просветительского проекта «Кинопоэзия» Анатолий Белый.
«Мы записывали наших детей на диктофон и они отвечали на вопрос «Что такое счастье?». На основе их гениальных высказываний мы и составили театральное шоу. Оно рассказывает о самых простых истинах — не назидательно, назойливо или шаблонно. Рассказывает совершенно необычным образом. Благотворительное шоу вмещает в себя театральную драму, воздушных акробатов, стихи, песни и танцы, а также кино», — отметил на пресс-конференции НСН Анатолий Белый.
Благотворительное шоу «Большое весеннее путешествие» вместе с проектом «Кинопоэзия Анатолия Белого» представляет Московский зоопарк. Оно адресовано семейной аудитории, создано для поддержки детей-подопечных фондов: «Фонд Хабенского», «Дети-бабочки», «Я есть!» и «Доктор Клоун». В «Большом весеннем путешествии» 12 апреля примут участие: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Анатолий Белый, Егор Бероев, Алексей Кортнев, Алена Бабенко, Ирина Богушевская, Станислав Дужников, Яна Сексте, Сергей Друзьяк, группа «Ундервуд», и другие. Все средства от продажи перечисляются на программы поддержки детей.
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