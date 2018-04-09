Ещё
Глав фондов помощи детям‑инвалидам наградили грамотой губернатора Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глав фондов помощи детям‑инвалидам наградили грамотой губернатора Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Глав фондов и благотворительных организаций, помогающих детям-инвалидам и детям с ограниченными способностями, наградили грамотой губернатора Московской области, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.
«За высокий профессионализм и большой вклад в социально-экономическое развитие Московской области наградить почетной грамотой губернатора Московской области: Викторию Афанасьеву — председателя правления Московской областной региональной общественной организации молодых инвалидов и семей с детьми-инвалидами «От сердца к сердцу», городской округ Долгопрудный», — говорится в распоряжении.
Также награждены президент международного благотворительного фонда помощи детям-инвалидам «Окно в мир» Екатерина Зеленцова, городской округ Королев; председатель совета ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова, городской округ Истра.
Всем награжденным выплатят по 57,5 тысяч рублей за счет бюджета Подмосковья.
РИАМО: последние новости
Воробьев проведет расширенное заседание правительства Подмосковья 10 апреля Общественники следят за работами на полигоне ТБО «Ядрово» из спецавтобуса В Москве будут развивать систему защиты прав медработников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России401
Курс доллара преодолел новый рубеж237
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй81
Царев назвал следующего президента Украины98
Санкции обрушили российский рынок603
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй с открытым письмом
Политика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение