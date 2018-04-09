Глав фондов помощи детям‑инвалидам наградили грамотой губернатора Подмосковья

Глав фондов и благотворительных организаций, помогающих детям-инвалидам и детям с ограниченными способностями, наградили грамотой губернатора Московской области , соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО

«За высокий профессионализм и большой вклад в социально-экономическое развитие Московской области наградить почетной грамотой губернатора Московской области: Викторию Афанасьеву — председателя правления Московской областной региональной общественной организации молодых инвалидов и семей с детьми-инвалидами «От сердца к сердцу», городской округ Долгопрудный », — говорится в распоряжении.

Также награждены президент международного благотворительного фонда помощи детям-инвалидам «Окно в мир» Екатерина Зеленцова, городской округ Королев; председатель совета ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова, городской округ Истра

Всем награжденным выплатят по 57,5 тысяч рублей за счет бюджета Подмосковья.