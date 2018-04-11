Замглавы администрации Калининского района стал фигурантом уголовного дела из-за финансовых махинаций в сфере медицины 

Краснодар. 11 апреля — Новая Кубань. Установлено, что МБУЗ «ЦРБ Калининского района» должным образом не финансировалась. У медицинского учреждения, учредителем которого является администрация района, было недостаточно средств на закупку лекарств и материалов. В итоге образовалась крупная просроченная кредиторская задолженность.
Поставщики медикаментов, товаров и услуг обратились в суд с иском. Он был удовлетворен.
— С учреждения дополнительно в счет штрафных санкций за несвоевременную оплату в общей сумме более 2 миллионов рублей, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Известно, что ответственными должностными лицами администрации проверки и какие-либо контрольные мероприятия в МБУЗ «ЦРБ Калининского района» не проводились с 2014 года по настоящее время.
То есть заместитель главы администрации, курирующий данную сферу, не проверял и не контролировал финансово-хозяйственную деятельность больницы.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Медицина входит в сферу социального развития.
Согласно открытым данным, опубликованным на официальном сайте администрации МО Калининского района, вопросы социального развития курирует Сергей Петрович Рубцов. МБУЗ «ЦРБ Калининского района» в статусе исполняющего обязанности главного врача возглавляет Аксендий Юрьевич Арзиди.