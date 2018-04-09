Медики сутки скрывали, что ввели формалин вместо физраствора Екатерине Федяевой

О том, что медицинская бригада, которая по ошибке ввела Екатерине Федяевой вместо физраствора формалин, скрывала это сутки, стало известно 9 апреля на пресс-конференции министра здравоохранения Ульяновской области Рашида Абдуллова.

Напомним, 15 марта после плановой хирургической лапараскопической операции медработник стационара ошибочно ввел 28-летней пациентке формалин. 26 марта, спустя 8 дней после госпитализации в Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна, Екатерина Фадеева вышла из комы. Однако 5 апреля стало известно о смерти девушки.

По информации издания «Ульяновск — город новостей», операция проводилась в 11 утра, а о врачебной ошибке стало известно только на следующее утро.

«Препарат использовался около минуты, как только это было обнаружено, сразу было прекращено введение, проведено промывание 10 литрами физраствора. Вероятнее всего, как я думаю, они сочли, что этого достаточно», — цитирует издание Рашида Абдуллова.

По его словам, оперирующая бригада, что является грубейшим нарушением всех требований, не сообщила информацию об ошибке главному врачу: «Этой информацией никто не владел, поэтому не было понимания, чем обусловлена тяжесть ее состояния. Информация появилась, когда началось ухудшение состояния пациентки в 6-7 утра, о чем и мне утром было доложено. И сразу начались проводиться реанимационные мероприятия в части сбора консилиума, и через три часа пациентка была переведена в Областную больницу. Сразу же была назначена проверка».

6 апреля губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уволил главного врача центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска Владимира Демина . Кроме того, дело о смерти девушки переквалифицировали из статьи «причинение тяжкого вреда» в «причинение смерти по неосторожности».

Сейчас, как заявил министр здравоохранения, проработан весь комплекс мероприятий, чтобы в дальнейшем избежать подобных трагедий. «Нужно было принять более экстренные меры, сразу довести информацию, собрать консилиум, перевести в Областную больницу. Была потеря времени, не весь перечень мероприятий был проведен. Поэтому бригада и уволена по статье, с учетом всей тяжести трагедии. Однозначно будет суд», — заключил Рашид Абдуллов.