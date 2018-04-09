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Медики сутки скрывали, что ввели формалин вместо физраствора Екатерине Федяевой
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Медики сутки скрывали, что ввели формалин вместо физраствора Екатерине Федяевой 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
О том, что медицинская бригада, которая по ошибке ввела Екатерине Федяевой вместо физраствора формалин, скрывала это сутки, стало известно 9 апреля на пресс-конференции министра здравоохранения Ульяновской области Рашида Абдуллова.
Напомним, 15 марта после плановой хирургической лапараскопической операции медработник стационара ошибочно ввел 28-летней пациентке формалин. 26 марта, спустя 8 дней после госпитализации в Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна, Екатерина Фадеева вышла из комы. Однако 5 апреля стало известно о смерти девушки.
По информации издания «Ульяновск — город новостей», операция проводилась в 11 утра, а о врачебной ошибке стало известно только на следующее утро.
«Препарат использовался около минуты, как только это было обнаружено, сразу было прекращено введение, проведено промывание 10 литрами физраствора. Вероятнее всего, как я думаю, они сочли, что этого достаточно», — цитирует издание Рашида Абдуллова.
По его словам, оперирующая бригада, что является грубейшим нарушением всех требований, не сообщила информацию об ошибке главному врачу: «Этой информацией никто не владел, поэтому не было понимания, чем обусловлена тяжесть ее состояния. Информация появилась, когда началось ухудшение состояния пациентки в 6-7 утра, о чем и мне утром было доложено. И сразу начались проводиться реанимационные мероприятия в части сбора консилиума, и через три часа пациентка была переведена в Областную больницу. Сразу же была назначена проверка».
6 апреля губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уволил главного врача центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска Владимира Демина. Кроме того, дело о смерти девушки переквалифицировали из статьи «причинение тяжкого вреда» в «причинение смерти по неосторожности».
Сейчас, как заявил министр здравоохранения, проработан весь комплекс мероприятий, чтобы в дальнейшем избежать подобных трагедий. «Нужно было принять более экстренные меры, сразу довести информацию, собрать консилиум, перевести в Областную больницу. Была потеря времени, не весь перечень мероприятий был проведен. Поэтому бригада и уволена по статье, с учетом всей тяжести трагедии. Однозначно будет суд», — заключил Рашид Абдуллов.
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