РФС вынесет вердикт по полю «Амкара» 10 апреля 

Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) провела повторную инспекцию поля стадиона «Звезда» в Перми.
Представители комиссии обсудят итоги визита и вынесут вердикт завтра, 10 апреля, сообщает «Спорт-Экспресс».
РФС ранее отозвала сертификат у стадиона на проведение матчей РФПЛ.
Ранее руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов прокомментировал полученное письмо от пермского «Амкара» с просьбой прислать повторную комиссию для проверки состояния поля на стадионе «Звезда».