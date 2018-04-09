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РФС вынесет вердикт по полю «Амкара» 10 апреля
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РФС вынесет вердикт по полю «Амкара» 10 апреля 

RT на русском 1 час назад
Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) провела повторную инспекцию поля стадиона «Звезда» в Перми.
Представители комиссии обсудят итоги визита и вынесут вердикт завтра, 10 апреля, сообщает «Спорт-Экспресс».
РФС ранее отозвала сертификат у стадиона на проведение матчей РФПЛ.
Ранее руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов прокомментировал полученное письмо от пермского «Амкара» с просьбой прислать повторную комиссию для проверки состояния поля на стадионе «Звезда».
RT на русском: последние новости
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