Женитьба на Ахметове и брак с Роситой: Ляшко начал активную предвыборную кампанию

Ляшко женится. Кандидатура его избранницы не стала сюрпризом — это Росита, от которой у лидера «радикалов» есть дочь.

«Я хочу сказать, что 2 июня идем с Роситой расписываться… 20 лет я думал, стоит ли это делать. Я хотел бы еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо, нам надо лучшая», — заявил Ляшко, сидя за пасхальным столом с семьей. Видео этих посиделок он выложил в Facebook.

Лидер «Радикальной партии», чтобы уж совсем наверняка, поменял фото в своем профиле соцсети на совместное фото с гражданской женой.

Такой шаг может быть вызван не столько желанием Ляшко изменить свой семейный статус, сколько другими, куда более прикладными причинами.

Издание Ukraina.ru разбиралось, почему Ляшко именно сейчас заговорил о женитьбе.

Он не такой

Есть несколько бесхитростных ходов для любого пиарщика, который хочет «похоронить» конкурентов своего клиента по избирательной кампании. Так, на массовых мероприятиях конкурента нужно подогнать лотки с бесплатной раздачей еды. Получившаяся картинка для СМИ будет настолько неприглядной, что весь эффект от митинга или концерта конкурента будет сорван. В отношении же имиджа самого конкурента нет ничего лучше, чем обвинить его в гомосексуализме. Если на Западе проявление гомофобии — это клеймо для политика, но на постсоветском пространстве — наоборот. Клеймом здесь является нетрадиционная сексуальная ориентация.

В 2013 году опрос, проведенный компаний GFK Украина , показал: 95% украинцев выступают против однополых браков. 79,4% респондентов старше 16 лет при этом отметили, что выступают против любых сексуальных отношений между людьми одного пола. 16% опрошенных не поддерживают такие браки, но считают, что люди одного пола могут жить в гражданских браках и лишь 4,6% украинцев поддержали легализацию однополых браков. 46% опрошенных при этом заявили, что не хотят, чтобы однополые пары подавали «плохой пример детям». 25% пояснили свое негативное отношение к легализации таких браков тем, что однополые семьи смогут усыновлять детей. 40% сослались и на религиозные запреты.

После Майдана 2014 года и смены власти ситуация не только не изменилась, а и ухудшилась. Как свидетельствуют публикации, посвященные данной проблеме, в европейски устремленной Украине растет число актов насилия по отношению к членам ЛГБТИ-сообщества в первую очередь со стороны националистов, получивших в постмайданной Украине небывалое влияние.

И вот здесь у Ляшко большие проблемы. Вот уже много лет, как по интернету гуляет видео допроса молодого Ляшко в 1993 году. Тогда его подозревали в мошенничестве. Среди прочего на видео Ляшко признается в том, что у него был оральный секс с мужчиной. Этого лидеру «радикалов» забыть не могут и сейчас, подчас напоминая и ему о «делах давно минувших дней».

«Ляшко брал в рот много громких слов», — заявил с трибуны Верховной Рады в сентябре 2015 года тогда еще глава фракции БПП Юрий Луценко , рассказывая об уголовном прошлом лидера «радикалов».

Примечательно, что именно неоднозначная репутация Ляшко была причиной, по которой его соратника — националиста, члена «Патриота Украины» — организации, из которой вырос «Азов» и «Национальный корпус» — Игоря Мосийчука побратимы настойчиво попросили покинуть пост замкомандира «Азова» по связям с общественностью.

Очевидно, что брак Ляшко — это попытка исправить имидж.

«Это микширует старые обвинения, касавшиеся обнародованных видеозаписей допроса юного Ляшко, где он рассказывал о своих отношениях с неким господином Колесниковым. Также это элемент избирательной кампании», — утверждает в комментарии изданию Ukraina.ru политтехнолог Андрей Золотарев

По его словам, брак Ляшко призван блокировать тот негатив, который тянется за главным «радикалом». При этом, данное событие специально назначено на лето — задолго до того, как официально начнется президентская избирательная кампания — до декабря 2018 года.

«Когда это делается под выборы, это всегда вызывает вопрос. Когда до выборов далеко — самое время. Тогда это не увязывается с избирательной гонкой. Достаточно проанализировать частоту появления Ляшко на телеэкране, чтобы понять, что он уже ведет свою избирательную кампанию вовсю», — подчеркивает Золотарев.

Однако у партии Ляшко нет своих телеканалов. Украинское медиапространство поделено между олигархами, без помощи которых выборы не выиграть. На кого же из них поставил Олег Ляшко, а, скорее наоборот, кто из олигархов сделал ставку на неоднозначного, но громкого политика.

Ляшко и его однопартийцы — весьма одиозные люди, часто попадающие в скандалы. Так, в сентябре 2015 года в Раде на всю страну показали видео, на котором «радикал» Мосийчук обстряпывает дело о песчаном карьере за взятку. В этом году, уже под Пасху украинские СМИ распространили оперативное видео НАБУ, на котором и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагает квартиру помощник Ляшко, глава «радикалов» Киево-Святошинского района Александр Богачев . Взамен он просит Супрун направить в больницу его города — Вишневого — медицинскую технику, в том числе маммограф, за счет международных организаций.

Но есть один канал, на котором люди Ляшко появляются вне зависимости от того попадают они в скандалы или нет. Они становятся героями даже в сюжетах, посвященных животноводству, точнее — разведению коров. Речь о телеканале «Украина», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову. Это уже заметили и неоднократно высмеяли украинские журналисты.

«Господин Ляшко — это «дурилка картонная» в украинской политике на деньги господина Ахметова. Но он талантлив в исполнении. Свою нишу он окучивает, безусловно, предельно грамотно, квалифицированно и настойчиво», — говорит Золотарев.

Красноречивым свидетельством связи Ляшко с Ахметовым является тот факт, что главой исполкома «Радикальной партии» в конце февраля этого года назначили бывшего директора мариупольского металлургического комбината имени Ильича Юрия Зинченко. Мариупольский меткомбинат — один из металлургических активов Ахметова. Примечательно, что Ляшко сам зачастил на меткомбинаты, связанные с Ахметовым, и стал позиционироваться как чуть ли не один из самых рьяных защитников украинских металлургов.

«До сих пор Ахметов явно не вводил своих людей в РПЛ. Теперь же партией официально будет управлять кадр Рината Леонидовича. От греха подальше, чтобы Олег Валериевич не подумал взбрыкнуть», — прокомментировал эту информацию журналист Денис Казанский

Такая заинтересованность Ахметова в Ляшко и его партии неслучайна. В марте авторитетный исследовательский центр — Киевский международный центр социологии — опубликовал данные опроса, согласно которому «Радикальная партия» вторая по популярности среди украинцев. Из тех, кто определился со своими симпатиями, за партию бы проголосовало 13,7% украинцев. Это на 1,3% больше, чем за бывших «регионалов» из «Оппозиционного блока»: партию, в которой количество людей Ахметова достаточно большое. Лидером электоральных симпатий остается партия «Батькивщина». За нее готовы отдать голоса 22,5% определившихся со своим выбором украинцев.

При этом Ляшко охотно берет деньги и у других богатых украинцев. Так, в 2014 году советником, а затем и членом первой десятки в избирательном списке Ляшко стал Виктор Галасюк — человек, связанный со строительным олигархом, бывшим членом ПР Василием Хмельницким. Однако такая «услужливость» богатым людям не мешает партии Ляшко и ее лидеру оставаться в фаворе у украинского электората.

«Само пребывание господина Ляшко в Верховной Раде — исчерпывающая характеристика значительной части украинских избирателей. Когда президентом был Янукович, те же люди рассказывали о «дважды несудимом». Ляшко такой же фрукт с той лишь разницей, что он более «свой парень». Трайбализм, готтентотская мораль, разделение «свой-чужой», свойственны украинскому избирателю. Янукович был чужим. Ляшко — это свой», — подытоживает Золотарев.

Таким образом, как политический актив Ляшко и его партия гораздо более интересны и перспективны, чем «Оппозиционный блок», в котором помимо группы Ахметова есть объединения политиков, связанных с другими олигархами, к примеру — Дмитрием Фирташем, и который теряет популярность у украинцев.

Не исключено, что и в будущем Ляшко продолжит оставаться одним из главных украинских ньюсмейкеров.